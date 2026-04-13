El banco, que el año pasado cerró una millonaria transacción y se fusionó con Davivienda, ahora trabaja en desconectar sus perfiles en algunas redes sociales.

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Así lo dejó ver la cuenta en LinkedIn de Scotiabank Colpatria, que les informó a sus clientes sobre la decisión.

“Este perfil es parte de nuestra historia, el futuro está en DAVIbank Colombia”, escribió ese banco a través de esa red social.

Seguido, les informó a sus seguidores que, de ahora en adelante, la comunicación oficial de ese nuevo banco será exclusivamente a través de Davibank Colombia.

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“Estamos cerrando el ciclo en este perfil. Gracias por acompañarnos en esta transición. Nos vemos del otro lado”, agrega el mensaje publicado.

Davibank: cómo fue el negocio entre Scotiabank Colpatria y Davivienda

Luego de un año de intensas integraciones tecnológicas y operativas, el sistema financiero colombiano termina de digerir el movimiento más grande de la última década: la integración de los activos de Scotiabank Colpatria en la operación de Davivienda.

Lo que inició como un acuerdo estratégico en 2025 se ha consolidado hoy como una realidad que cambió la cuota de mercado de ambas entidades, desafiando el histórico duopolio de las grandes corporaciones bancarias y prometiendo una eficiencia operativa sin precedentes en la banca minorista.

La operación, sellada el año pasado, respondió a la decisión global de Scotiabank de replegar sus operaciones en mercados con baja rentabilidad relativa para concentrarse en economías de mayor escala. Para Davivienda, esta adquisición no fue solo una expansión de activos, sino un movimiento defensivo y ofensivo a la vez: absorbió una de las carteras de consumo y tarjetas de crédito más robustas del país (herencia del antiguo Colpatria), permitiéndole escalar posiciones frente a competidores directos como Bancolombia y el Grupo Aval.

(Vea también: Davivienda mostró nuevo logo que tendrá banco que reemplazará a Colpatria en Colombia)

¿Qué pasó con las tarjetas de crédito de Scotiabank Colpatria?

Uno de los puntos críticos de la fusión ha sido la unificación de los beneficios de los plásticos. Scotiabank Colpatria era reconocido por sus agresivas estrategias de fidelización y exoneración de cuotas de manejo; Davivienda ha tenido que equilibrar su propia robustez tecnológica con esas expectativas del usuario.

En este 2026, los clientes han visto una transición hacia la app de Davivienda, donde la inteligencia artificial ahora predice patrones de gasto heredados de la big-data del banco canadiense, mejorando los modelos de riesgo crediticio.

Hoy, un año después de sellarse el negocio, la fusión Davivienda-Scotiabank se estudia como un caso de éxito en la banca latinoamericana. La entidad resultante no solo es más grande, sino más sólida estructuralmente para enfrentar los ciclos de volatilidad económica.

Para el inversionista y el ahorrador, este nuevo gigante representa un respaldo de capital más robusto, demostrando que, en el tablero financiero colombiano, la escala y la innovación tecnológica son las únicas garantías de supervivencia a largo plazo.

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