El desempleo en Colombia frenó su caída después de casi dos años consecutivos de mejora. Aunque la tasa nacional de desocupación se mantuvo en 8,8 % durante abril de 2026 —uno de los niveles más bajos registrados para este mes en las últimas décadas— las cifras del Dane muestran señales de desaceleración en el mercado laboral y un creciente peso del empleo público en la generación de puestos de trabajo. Este último podría ser un factor que favorezca al Gobierno.

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De acuerdo con el reporte oficial, la tasa de desempleo fue exactamente la misma que se registró en abril de 2025. Es la primera vez en 20 meses que el indicador deja de bajar de forma consecutiva, lo que encendió algunas alertas entre analistas económicos y gremios empresariales.

Además, al revisar la medición desestacionalizada —que elimina efectos temporales como vacaciones, temporadas escolares o ciclos productivos— el panorama luce menos favorable. Esa cifra pasó de 8,4 % en marzo a 8,7 % en abril, reflejando que, en términos reales, el desempleo aumentó frente al mes inmediatamente anterior.

Pese a esto, el Dane destacó que Colombia alcanzó niveles de ocupación superiores a los registrados antes de la pandemia. Actualmente, el país tiene 24,3 millones de personas ocupadas, unas 701.000 más que hace un año.

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Uno de los aspectos más llamativos del informe es que el principal motor de generación de empleo volvió a ser el sector público. Las actividades relacionadas con administración pública, defensa, educación y salud aportaron cerca de 234.000 nuevos puestos de trabajo en el último año. Solo la administración estatal explicó 216.000 nuevos empleos.

La directora del Dane, Piedad Urdinola, aseguró que el comportamiento del mercado laboral sigue siendo positivo y resaltó que tanto la tasa de ocupación como la participación laboral ya superan los niveles previos a la emergencia sanitaria.

Sin embargo, desde algunos sectores económicos pidieron cautela frente a las cifras. La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, advirtió que el problema de fondo sigue siendo la informalidad.

“Trabajar sin estabilidad, sin protección y sin ingresos suficientes no es progreso: es supervivencia”, afirmó la dirigente gremial, recordando que todavía existen más de 13,1 millones de trabajadores informales en el país.

El informe también mostró avances importantes en el empleo femenino. De los 701.000 nuevos ocupados del último año, cerca de 559.000 fueron mujeres. La mayor parte de estos empleos se concentró en mujeres entre 25 y 54 años.

La brecha laboral entre hombres y mujeres también se redujo. Mientras la tasa de desempleo masculina fue de 7,1 %, la femenina se ubicó en 10,9 %, la menor diferencia registrada desde que existen estadísticas comparables.

Además del sector público, la construcción se consolidó como otro de los motores de empleo en abril de 2026, con 153.000 nuevos puestos de trabajo. También crecieron las actividades artísticas, recreativas y de servicios, así como los sectores profesionales y administrativos.

En contraste, el comercio y reparación de vehículos perdió 85.000 empleos, convirtiéndose en la actividad con peor comportamiento durante el último año. También se redujo el empleo en información y comunicaciones y en el sector financiero.

Las diferencias regionales siguen siendo profundas. Quibdó volvió a registrar la tasa de desempleo más alta del país con 25,1 %, mientras que ciudades como Villavicencio, Pereira y Bogotá se mantuvieron entre las de menor desocupación.

Aunque el desempleo continúa en niveles históricamente bajos, los datos del Dane muestran que el mercado laboral colombiano empieza a perder impulso y que la calidad del empleo sigue siendo uno de los mayores retos para la economía del país.

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