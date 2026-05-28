Así lo explicó Ernesto Gutiérrez de Piñeres Luna, vicepresidente corporativo de tecnología del holding, quien destacó en La República que la estrategia busca ofrecer servicios financieros más personalizados, ágiles y centrados en el cliente mediante herramientas como inteligencia artificial, biometría, análisis de datos y ciberseguridad avanzada.

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El ejecutivo aseguró en ese medio que la apuesta del grupo no es solo digitalizar productos tradicionales, sino crear soluciones “nativas digitales”, diseñadas desde cero para las necesidades actuales de los usuarios.

Entre los proyectos destacan un modelo de libranzas 100% digital con desembolso inmediato, nuevas tarjetas de crédito personalizables y la plataforma Aval 360, enfocada en integrar todos los canales de atención alrededor del cliente.

Además, Grupo Aval está implementando inteligencia artificial en Nexa, su contact center, con pruebas de agentes virtuales capaces de interactuar por voz y detectar el estado de ánimo de los usuarios en tiempo real.

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La compañía también fortalece su infraestructura de ciberseguridad para reducir fraudes y mejorar la autenticación biométrica, buscando eliminar fricciones en las transacciones y modernizar toda la experiencia bancaria.

Cuántos años tiene el Grupo Aval en Colombia

El holding financiero Grupo Aval nació oficialmente en 1994 bajo el liderazgo del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, aunque sus orígenes se remontan a décadas atrás con inversiones en el sector financiero colombiano.

La organización se consolidó como uno de los conglomerados económicos más importantes del país gracias a la adquisición y fortalecimiento de varias entidades bancarias.

A lo largo de los años, Grupo Aval integró bancos como Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas, creando una red financiera con presencia nacional e internacional.

También expandió sus operaciones a sectores como pensiones, infraestructura, energía y servicios digitales.

En 2011, el grupo dio un paso clave al cotizar en la Bolsa de Valores de Colombia y posteriormente en la Bolsa de Nueva York, fortaleciendo su posición internacional. Con el tiempo, se convirtió en el mayor holding financiero del país por activos y uno de los más influyentes de América Latina.

En los últimos años, Grupo Aval ha enfocado su estrategia en la transformación digital, la inteligencia artificial y la modernización de sus servicios financieros, buscando competir con fintechs y nuevas plataformas tecnológicas mientras mantiene una fuerte presencia en la banca tradicional colombiana.

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