En el pádel no siempre gana quien pega más fuerte o quien tiene la mejor técnica. Muchas veces, los partidos se definen desde lo mental. Y ahí aparece una de las estrategias más conocidas —y polémicas— de este deporte: la famosa “nevera”.

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El término se volvió cada vez más popular entre jugadores amateurs y competitivos porque describe una situación tan simple como desesperante: uno de los rivales prácticamente deja de tocar la pelota durante largos tramos del partido.

Mientras un jugador queda aislado, el otro termina recibiendo casi todos los golpes, acumulando desgaste físico, errores y presión psicológica. La estrategia no rompe ninguna regla, pero sí puede cambiar por completo el desarrollo de un encuentro.

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Qué es hacer la “nevera” en pádel

La llamada “nevera” consiste en dirigir la enorme mayoría de las bolas hacia un solo integrante de la pareja rival, evitando deliberadamente jugar con el otro.

La táctica suele aparecer en dos escenarios muy concretos. El primero ocurre cuando uno de los jugadores tiene un nivel claramente superior y los rivales prefieren sacarlo del partido para evitar que marque diferencias. El segundo aparece cuando detectan debilidad física, técnica o emocional en uno de los dos jugadores y buscan explotarla constantemente.

Aunque parece un detalle menor, el impacto mental suele ser enorme. El jugador que deja de participar pierde ritmo, confianza y sensibilidad en el golpeo. En paralelo, quien recibe toda la presión comienza a desgastarse físicamente y a tomar malas decisiones por cansancio o frustración.

Por eso muchos consideran que la nevera es una especie de “ajedrez psicológico” dentro de la pista.

Por qué funciona la “nevera” en pádel

Uno de los grandes secretos del pádel es que se juega mucho desde las sensaciones. Cuando un jugador pasa varios minutos sin tocar la bola, pierde timing, lectura y concentración.

Ahí aparece uno de los errores más comunes: cuando finalmente recibe una pelota, intenta resolver el punto demasiado rápido o busca un golpe espectacular para volver al partido, aumentando la posibilidad de equivocarse.

En muchos casos, el rival no gana por superioridad técnica, sino porque logra romper mentalmente la dinámica de la pareja opuesta.

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