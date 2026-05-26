La candidata presidencial Paloma Valencia denunció que en Colpensiones se estaría adelantando un proceso para incorporar a 800 trabajadores temporales a la planta permanente de la entidad, lo que, según ella, iría en contra de las reglas establecidas para la provisión de estos cargos.

Sigue a PULZO en Discover

Explicó que en enero de 2026 el Ministerio de Trabajo autorizó la ampliación de la planta de personal de Colpensiones, pasando de 2.491 a 3.291 empleados, lo que abrió nuevas vacantes dentro de la entidad.

Según Valencia, la convención colectiva de Colpensiones establece que esas vacantes deben ofrecerse primero a trabajadores internos que aspiren a ascensos o promociones.

Posteriormente, si aún quedan puestos disponibles, deberían ser provistos mediante concurso público, como ocurre en las entidades del Estado.

Sin embargo, aseguró que la administración estaría buscando llenar esos cargos con trabajadores vinculados actualmente a través de una planta temporal.

La congresista señaló que en esa nómina temporal hay 1.051 personas, con un costo de más de $146.449 millones, y cuestionó que este esquema pueda prestarse para la tercerización de la nómina o el pago de favores políticos.

En su denuncia, advirtió que el paso de estos empleados temporales a la planta oficial dejaría “amarrados” esos cargos, lo que considera irregular y contrario a los procedimientos de selección meritocrática.

Qué es Colpensiones y cómo funciona en Colombia

Colpensiones es la entidad pública encargada de administrar el Régimen de Prima Media en Colombia, uno de los sistemas pensionales del país. Su función principal es recibir los aportes que hacen mensualmente trabajadores y empleadores para financiar las pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivencia.

A diferencia de los fondos privados, en Colpensiones no existe una cuenta individual para cada afiliado; los aportes de los trabajadores activos se usan para pagar las pensiones de quienes ya están jubilados.

Para pensionarse en este régimen, una persona debe cumplir dos requisitos: alcanzar la edad mínima (57 años para mujeres y 62 para hombres) y cotizar al menos 1.300 semanas, equivalentes a unos 25 años de aportes.

Si cumple estas condiciones, recibe una mesada calculada según el promedio salarial y el tiempo cotizado.

Si el afiliado no alcanza las semanas necesarias, puede acceder a una indemnización sustitutiva, que consiste en la devolución de parte de sus aportes bajo ciertas reglas.

Colpensiones también administra programas relacionados con protección económica para adultos mayores y otros beneficios pensionales definidos por la ley. Su operación depende de aportes de los cotizantes y del respaldo financiero del Estado colombiano para cubrir obligaciones pensionales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.