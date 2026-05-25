Desde 2026 comenzó a disminuir el número de semanas exigidas, pasando de 1.300 a 1.250 en Colpensiones, con una reducción progresiva hasta llegar a 1.000 semanas en 2036.

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En los fondos privados, el requisito para acceder a la garantía de pensión mínima también baja, arrancando en 1.135 semanas en 2026 y llegando a 1.000 en 2035.

Este cambio no modifica la edad de jubilación, que se mantiene en 57 años para las mujeres, sino que busca facilitar el acceso a una mesada y reducir brechas históricas que han afectado a las colombianas en el mercado laboral.

En el caso de los fondos privados, la pensión sigue dependiendo principalmente del capital ahorrado, aunque las semanas son clave para quienes necesitan la garantía estatal de pensión mínima.

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La medida es independiente de la reforma pensional que estudia la Corte Constitucional, aunque esta última sí contempla beneficios adicionales, como la reducción de 50 semanas por hijo, hasta un| máximo de tres hijos, lo que podría dejar el requisito en 850 semanas.

Además, algunas mujeres cercanas a pensionarse podrán cambiar de régimen hasta julio de 2026 si cumplen ciertas condiciones.

Pensiones en Colombia y cómo funcionan

En Colombia, el sistema pensional funciona como un mecanismo de ahorro y protección económica para las personas cuando llegan a la vejez, quedan en condición de invalidez o fallecen, dejando cobertura a sus beneficiarios.

Actualmente existen dos regímenes principales: el de prima media, administrado por Colpensiones, y el de ahorro individual, manejado por fondos privados.

En el régimen público, los aportes de los trabajadores activos financian las pensiones de quienes ya están jubilados. Para pensionarse se exige cumplir una edad mínima y un número de semanas cotizadas.

En el régimen privado, cada persona acumula un ahorro en una cuenta individual, y el monto de la pensión depende de cuánto aportó, los rendimientos generados y el capital acumulado.

Los trabajadores dependientes cotizan mensualmente junto con sus empleadores, mientras que los independientes deben hacerlo por su cuenta. Además, existen pensiones por invalidez y de sobrevivientes para familiares en ciertos casos.

Con la reforma pensional aprobada en Colombia, el sistema busca combinar un pilar público y uno complementario para ampliar la cobertura. El objetivo es garantizar ingresos en la vejez, aunque el monto final depende del historial laboral, los aportes realizados y las reglas vigentes al momento de pensionarse.

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