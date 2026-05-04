En medio de muchos procesos pensionales a nivel nacional, la implementación de la inteligencia artificial y la analítica avanzada revoluciona actualmente la gestión judicial de las pensiones en Colombia durante este 2026.

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Estas herramientas digitales logran eficiencias cercanas al 90 % en tareas críticas como la revisión de sentencias de nulidad pensional, reveló la empresa OGM Colombia sobre las labores que desempeña alrededor de esos procesos judiciales.

El sistema judicial colombiano padece históricamente una congestión severa y tiempos de respuesta excesivamente prolongados. Bajo este escenario, la administración eficiente de los trámites legales resulta vital para garantizar la sostenibilidad de la seguridad social en el territorio nacional.

Millones de procesos judiciales permanecen activos hoy en el país, vinculados mayoritariamente a conflictos laborales y pensionales. El Consejo Superior de la Judicatura reporta la entrada de aproximadamente 56.000 nuevos casos cada año, incrementando la presión sobre las administradoras.

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Ante este desafío, Alexander Vargas, quien lidera como CEO la empresa OGM Colombia, sostiene que la tecnología es fundamental para optimizar los recursos. El directivo enfatiza que la innovación permite enfrentar volúmenes masivos de información sin sacrificar la agilidad.

“El uso de analítica de datos, automatización e inteligencia artificial permite hacer los procesos más rápidos y precisos, tener mayor control sobre la información y tomar decisiones con mayor claridad, incluso en escenarios complejos”, explicó Alexander Vargas.

Las soluciones tecnológicas de OGM Colombia transforman estructuralmente la operatividad del sector. La combinación de automatización e inteligencia artificial agiliza la revisión de fallos, permitiendo que las entidades respondan con una precisión sin precedentes en la historia judicial.

Esta optimización provoca beneficios financieros directos para el sistema de seguridad social. Las herramientas digitales han facilitado la administración de una cartera superior a los 2 billones de pesos, asegurando una vigilancia rigurosa sobre los fondos pensionales.

Además, la gestión tecnológica permitió recuperar 1.4 billones de pesos en procesos complejos de nulidades. Estos resultados financieros demuestran que una administración operativa más rápida fortalece directamente la estabilidad económica del sistema de pensiones en Colombia.

“La tecnología llegó para quedarse, pero el verdadero valor está en cómo se traduce en resultados concretos para el sistema. Gestionar mejor los procesos es también gestionar mejor los recursos lo que se traduce en fortalecer la confianza en el sistema de seguridad social”, señaló el directivo de OGM Colombia.

En la actualidad, estas plataformas gestionan hasta 3 millones de envíos electrónicos mensuales con plena validez legal. El sistema integra más de 9 millones de documentos digitales, lo cual garantiza transparencia, control y una trazabilidad total de cada trámite jurídico.

Esta evolución digital cobra relevancia durante el 19 Congreso de Asofondos 2026, espacio donde OGM Colombia presentó sus avances. En dicho evento, los expertos discutieron la sostenibilidad del modelo y la necesidad de reducir los tiempos de respuesta legales.

Uno de los retos principales radica en administrar los inmensos volúmenes de información jurídica que circulan diariamente. La tecnología reduce estos tiempos de espera, lo cual incide directamente en la recuperación de recursos y en la estabilidad general del sistema.

Con más de 20 años de experiencia en el mercado, OGM Colombia ha integrado herramientas que agilizan las operaciones más complejas. Su modelo de trabajo impacta hoy los procesos de más de un millón de empresas colombianas mediante soluciones inteligentes.

El trabajo conjunto con las aseguradoras más importantes del país aporta una gestión confiable y optimizada. La inteligencia artificial se consolida así como el aliado estratégico para modernizar la justicia y proteger el futuro pensional de todos los ciudadanos.

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