El Gobierno Nacional, a través del Decreto 0415 de 2026 del Ministerio de Trabajo, ordenó el traslado de cerca de 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones (AFP) hacia Colpensiones.

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La medida establece que estos recursos no se entregarán en efectivo, sino mediante títulos y valores financieros debidamente endosados al régimen público.

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, advirtió que el cumplimiento del decreto es obligatorio y que, en caso de incumplimiento, se podrían activar mecanismos judiciales, incluidos embargos, con intervención de la Superintendencia Financiera.

El traslado impacta a más de 22.000 pensionados, cuyos recursos deberán ser girados en un plazo de hasta 15 días hábiles, y a cerca de 19.000 trabajadores activos, quienes recibirán sus ahorros en dos etapas.

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Además, se mantiene abierta hasta el 16 de julio de 2026 la llamada “ventana de oportunidad” para que más afiliados se trasladen al sistema público.

El Gobierno sostiene que estos recursos pertenecen a los trabajadores y deben seguirlos en su cambio de régimen.

Dussán minimizó el impacto frente al total administrado por las AFP, que supera los 500 billones de pesos, y reiteró que la prioridad es garantizar el pago de pensiones y fortalecer el sistema público.

Qué es Colpensiones y cómo funciona en Colombia

Colpensiones es la entidad pública encargada de administrar el régimen de prima media en el sistema pensional de Colombia. Fue creada en 2012 para reemplazar al antiguo Instituto de Seguros Sociales (ISS) y funciona bajo la supervisión del Estado.

En este régimen, los aportes de los trabajadores activos no se acumulan en cuentas individuales, sino que se destinan a un fondo común con el que se pagan las pensiones de los jubilados actuales. Es decir, opera bajo un esquema solidario donde las generaciones jóvenes financian a las que ya están pensionadas.

Para acceder a una pensión en Colpensiones, las personas deben cumplir dos requisitos principales: alcanzar la edad mínima (57 años para mujeres y 62 para hombres) y haber cotizado al menos 1.300 semanas (alrededor de 26 años). El monto de la pensión depende del promedio de los salarios cotizados y del número de semanas aportadas.

Colpensiones también reconoce prestaciones como la pensión de invalidez y la de sobrevivientes. Además, permite traslados desde fondos privados en ciertos casos.

Su objetivo es garantizar ingresos en la vejez mediante un sistema respaldado por el Estado, aunque enfrenta retos como el envejecimiento poblacional y la sostenibilidad financiera a largo plazo.

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