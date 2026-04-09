A partir de ahora, será obligatorio agendar cita previa para realizar diligencias presenciales en los Puntos de Atención Colpensiones (PAC), eliminando la atención sin cita.

Sigue a PULZO en Discover

La medida busca mejorar la eficiencia del servicio ante el crecimiento de usuarios, que ya supera los 7,1 millones.

Este aumento se explica por nuevas afiliaciones y traslados desde fondos privados como Porvenir, Skandia y Colfondos. La mayoría de pensionados son mayores de 55 años, y predominan las pensiones por vejez, seguidas por las de sobrevivencia.

El nuevo requisito aplicará para trámites como afiliaciones, traslados, historia laboral, solicitudes de pensión y otros servicios al ciudadano.

Lee También

Para acceder, los usuarios deberán llamar a la línea 6014870305 y programar su cita con fecha y hora específicas. El agendamiento es gratuito y personal.

Además, la entidad recomienda llegar al menos 10 minutos antes de la cita para activar el turno. En caso de no asistir puntualmente, será necesario reagendar. Con esta medida, Colpensiones busca ofrecer una atención más organizada, oportuna y cercana a sus afiliados.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.