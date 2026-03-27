Según la senadora y candidata, en 2023 Colpensiones destinó $404 millones para “fortalecer la cultura organizacional”, lo que incluiría actividades como talleres, dinámicas grupales y ejercicios lúdicos. Valencia critica este gasto, calificándolo como innecesario.

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Explica que inicialmente el contrato era por $234 millones y tenía una duración de mes y medio, pero en 2024 fue ampliado por un año adicional, sumando $170 millones más.

Esto elevó el valor total y generó dudas sobre la justificación de la extensión del mismo con el tiempo.

Además, la senadora sugiere que la Fundación San José se habría convertido en un contratista frecuente del gobierno, mencionando supuestos vínculos con otros procesos y entidades estatales, así como cuestionamientos sobre funcionarios relacionados.

Finalmente, Valencia acusa al gobierno del presidente Gustavo Petro de malgastar recursos públicos y utilizar este tipo de contratos de forma inadecuada.

Concluye su mensaje con una postura política, afirmando que buscarán poner fin a estas prácticas en una fecha simbólica para el cambio de gobierno. “El Gobierno Petro dilapidó el dinero de los colombianos. Acabaremos con esta vagabundería el 7 de agosto”, sentenció.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.