Un nuevo escándalo golpea al Gobierno de Gustavo Petro luego de que el viceministro encargado de poblaciones y territorios excluidos, Acxan Duque, renunciara en medio de una delicada denuncia por acoso, algo que ocurre también luego de otras polémicas recientes por presunto acoso dentro de entidades públicas y también medios de comunicación.

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Quien también era jefe jurídico del Ministerio de la Igualdad, habría enviado una foto íntima a una subalterna a través de WhatsApp. La situación no pasó desapercibida y terminó en una queja formal por parte de la funcionaria, lo que encendió las alarmas dentro de la cartera.

La presión fue tal que el funcionario terminó dando un paso al costado, presentó su carta de renuncia y salió del cargo en medio del escándalo, por lo que ya no hace parte del Ministerio de la Igualdad, según confirmó Carcol Radio. La decisión se dio tras conocerse públicamente la denuncia.

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El episodio desató fuertes reacciones, entre ellas, la de la candidata Paloma Valencia, quien reveló puntualmente este caso de acoso. “Es asqueroso lo que pasa en este Gobierno. Reitero mi llamado urgente al Ministerio, la @PGN_COL y @DefensoriaCol para brindarle toda la protección a la víctima. En el Ministerio del derroche, la nómina paralela gigante y la ejecución paupérrima, los funcionarios también serían víctimas de acoso”, afirmó una candidata presidencial en su cuenta de X.

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Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.