Mujeres de la bancada del Pacto Histórico pidieron que se tomen medidas inmediatas contra Hollman Morris y señalaron directamente que “en RTVC existen denuncias de acoso laboral que deben investigarse con todas las garantías”.

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En medio de una sesión especial del Congreso dedicada a la mujer, la representante María Fernanda Carrascal leyó el pronunciamiento del grupo político, en el que se solicitó apartar a los señalados mientras avanzan las investigaciones. “Solicitamos de manera inmediata que a los presuntos victimarios se les retire de su cargo mientras avanzan los procesos correspondientes, como una medida de transparencia y garantía de no repetición”, afirmó.

Presión contra Hollman Morris crece por denuncias y carta de mujeres

La presión no solo viene desde el Congreso. En redes sociales, un grupo de cerca de un centenar de mujeres, entre periodistas, abogadas y escritoras, firmó una carta que revive el caso de Lina Castillo contra Morris. En ese documento, las firmantes advierten que las acciones del hoy funcionario “buscarían acallar a quienes lo han denunciado”, y recordaron que el escrache cuenta con respaldo de la Corte Constitucional.

El pronunciamiento de las congresistas también hizo énfasis en el equilibrio que debe existir en este tipo de procesos. “Respeto por el debido proceso de ambas partes”, pidieron, al tiempo que aclararon que las denuncias por acoso sexual contra Morris “corresponden a hechos ocurridos en un contexto laboral previo”.

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Mientras tanto, el proceso judicial sigue su curso. La fiscal general Luz Adriana Camargo tomó cartas en el asunto y ordenó relevar al fiscal que llevaba el caso por injuria y calumnia contra Castillo, en medio del revuelo nacional.

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