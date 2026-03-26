La lupa de las autoridades en el caso de Nicolás Rodríguez, volante de Atlético Nacional, no solo está puesta sobre el deportista. El expediente conocido por El Tiempo y que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, pone un foco punzante sobre un segundo hombre identificado como Cristian, quien sería el primo del jugador y la persona que la víctima señala directamente de haberla agredido mientras ella se encontraba en un estado de indefensión.

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Según el relato de la joven de 19 años ante Medicina Legal, la noche del 15 de marzo en Rionegro, Antioquia, dio un giro oscuro cuando fue llevada a una habitación por el futbolista profesional. Sin embargo, el testimonio de la víctima contiene un detalle que complica la situación judicial de todo el grupo de amigos: “En un momento pude abrir los ojos y me di cuenta que no era Nicolás sino su primo”.

Cristian es descrito en la denuncia como un allegado al futbolista con quien la joven habría empezado a salir poco antes de los hechos. Fue él quien, supuestamente, la invitó a seguir la fiesta en el apartamento de Rodríguez tras conocerse en una discoteca de Medellín. La víctima asegura que, tras quedarse dormida repentinamente, despertó confundida y se percató de que Cristian estaba en la habitación abusando de ella, aprovechando que su cuerpo “no respondía”.

Este hombre no es el único “acompañante” que aparece en el rastro de la Fiscalía. También se menciona a un sujeto llamado Juan, quien habría actuado como mediador horas después del incidente. Según los chats de WhatsApp en poder de los investigadores, Juan contactó a la víctima para intentar que la situación no escalara. “El otro me dijo que arregláramos, que yo ya sabía por qué pasaron cosas”, detalló la joven ante la Fiscalía, sugiriendo un intento de silenciamiento o “arreglo” extrajudicial por parte del círculo cercano al jugador.

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Aunque el foco mediático recae sobre el jugador de Atlético Nacional por su relevancia pública, el delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir involucraría directamente a Cristian como autor material de los hechos narrados por la denunciante. Por su parte, el papel de Nicolás Rodríguez se investiga tanto por su participación inicial como por permitir o facilitar que la agresión ocurriera en su residencia y bajo su conocimiento, según se desprende de los chats donde previamente le habría hecho propuestas sexuales grupales a la joven.

El abogado de la víctima, Francisco Bernate, ha sido enfático en que la justicia debe ir tras todos los que intentaron silenciar a la joven. Mientras tanto, la defensa de Rodríguez sostiene que las acusaciones son falsas, pero el rastro de Cristian y los mensajes de texto post-incidente son hoy la piedra en el zapato para el entorno del futbolista ‘verdolaga’.

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