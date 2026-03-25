Un llamativo encuentro tendrá Atlético Nacional este miércoles, 25 de marzo, en territorio estadounidense, pues en medio del torneo colombiano, en el que el conjunto antioqueño marcha en la primera posición y muy cerca a la clasificación, disputará un amistoso contra Cruz Azul de México.

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Dicho amistoso fue confirmado hace ya varias semanas por cuestiones comerciales, por lo que sin importar que esté jugando, el técnico Diego Arias convocó a sus principales figuras para disputar este encuentro, que se llevará a cabo en San José, en el estado de California.

Dónde ver Nacional vs. Cruz Azul

La mala noticia para los hinchas es que este compromiso no estará por televisión abierta, sino simplemente por una página web hecha por los organizadores del evento. Sin embargo, dicha transmisión no será gratuita, sino que los aficionados deben pagar para ver el encuentro.

Tal como compartió Atlético Nacional, el partido se podrá ver por el siguiente link y tendrá un valor de 5.98 dólares (poco más de 20.000 pesos colombianos) siempre y cuando se use el código ‘Titanes’.

Estos son los convocados para el juego ante Cruz Azul 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/YgczxD8w4s — Atlético Nacional (@nacionaloficial) March 23, 2026

Más allá de esto, se espera una gran presencia de aficionados en el estadio de San José, ya que Nacional contó con un gran recibimiento, mientras que el conjunto mexicano también cuenta con mucha afición en esta región de Estados Unidos.

Cabe recordar que los jugadores contaron con descanso durante todo el día este miércoles, en la noche jugarán y el regreso a Medellín será este jueves a primera hora para seguir preparando el siguiente encuentro de Liga BetPlay.

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Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional

Cuando vuelva de este encuentro, el cuadro antioqueño jugará frente al Deportivo Pasto en condición de visitante el próximo domingo, 29 de marzo, a partir de las 6:20 de la tarde, un juego en el que de conseguir un resultado positivo, podría garantizarle la clasificación con muchas fechas de anticipación.

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