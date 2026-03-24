Un nuevo caso que involucra a un futbolista del Fútbol Profesional Colombiano empezó a circular tras conocerse una denuncia contra Nicolás Rodríguez, de Atlético Nacional, por un presunto abuso. La información fue revelada por el periodista Alejandro Pino Calad, quien indicó que el proceso ya habría sido puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Jugador de Nacional fue denunciado por abuso en la Fiscalía; dieron detalles de la fuerte acusación)

De acuerdo con lo expuesto, una joven de 19 años habría señalado al jugador por un supuesto abuso en hechos que, según su versión, se habrían presentado en los últimos días.

El relato indica que la situación se habría dado en un contexto en el que ella no podía oponerse, un punto que ahora sería clave dentro de las verificaciones que adelantarían las autoridades. Además, en la denuncia se mencionaría la posible participación de otras personas, lo que, de confirmarse, podría agravar el caso.

Lee También

Qué dice la denuncia contra Nicolás Rodríguez

En el testimonio conocido, la denunciante habría contado que, en medio del encuentro, empezó a sentirse somnolienta y con dificultad para reaccionar ante lo que ocurría.

Según su versión, aunque en algunos momentos habría expresado su negativa frente a ciertas situaciones, asegura que no habría tenido control sobre su cuerpo ni capacidad de responder de forma clara.

También habría señalado que percibía lo que sucedía, pero sin poder intervenir o tomar decisiones en ese momento.

En @somoslatitular revelan denuncia por presunto “abuso sexual” del jugador Nicolás Rodríguez de @nacionaloficial…

El representante legal de la denunciante es @fbernate

y ya avanza el proceso.. * Que no se repita lo del conductor de moto del caso Morelos (jamás volvió a hablar) https://t.co/cbJIXNRjlN pic.twitter.com/KYwiLcSyhq — MigueRuiZ (@MigueRuiZ) March 24, 2026

Qué dijo la mujer que acusa a Nicolás Rodríguez

La joven indica que habría recuperado mayor conciencia cuando ya amanecía, momento en el que, según su relato, dimensionó lo ocurrido. Posteriormente, habría recogido sus pertenencias y salido del lugar en estado de angustia, buscando comunicarse con personas cercanas.

De acuerdo con su testimonio, tras lo sucedido habría sido trasladada a un centro médico, donde recibió atención.

Asimismo, asegura que después de los hechos habría recibido mensajes relacionados con lo ocurrido, en los que, según indica, se haría referencia a la situación y a su consentimiento. Según lo informado por Alejandro Pino Calad, la denuncia ya habría sido radicada ante la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumiría el proceso de verificación.

Por ahora, se trataría de una investigación en curso, en la que serán las autoridades las encargadas de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

* Pulzo.com se escribe con Z