Una denuncia ciudadana encendió las alertas en el occidente de Bogotá por la presunta operación de un “terminalito” ilegal en inmediaciones de la Terminal del Salitre. La situación, difundida a través de redes sociales, apunta a que varias flotas estarían recogiendo pasajeros y encomiendas en plena vía pública, en un punto no autorizado.

Incendio en banco del centro de Bogotá dejó dos heridos; bomberos siguen en la zona

De acuerdo con el señalamiento publicado por un ciudadano, el punto estaría ubicado en la carrera 68D, entre calles 22 y 19, en sentido norte-sur, en la zona industrial de Montevideo, a pocos metros de la Terminal del Salitre. Allí, según la denuncia, se habría montado una estructura informal que funciona como centro de abordaje paralelo.

La queja advierte que esta práctica estaría afectando la movilidad y la seguridad del sector. El ciudadano sostiene que el lugar se convirtió en un negocio organizado, donde los vehículos se detienen para recoger pasajeros y recibir encomiendas de manera irregular, provocando congestión en una zona de alto flujo vehicular.

También se menciona que ya se han presentado roces entre residentes del sector y conductores de las flotas, debido a que los vecinos les exigen no obstaculizar la vía. La tensión, según el relato difundido en redes, se ha intensificado por el impacto que tendría la operación informal en el entorno.

#BOGOTÁ. Denuncia Ciudadana. “A escasos metros de La terminal del Salitre, Cr 68D entre la cl 22 y 19, sentido N-S, zona industrial de Montevideo, tienen montado un “Terminalito” ilegal donde flotas paran a recoger encomiendas y pasajeros de forma irregular. Es todo un negocio… pic.twitter.com/0UDtJlmJTM — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) February 20, 2026

Advertencia por “terminalito” ilegal cerca del Terminal del Salitre

Otro de los puntos señalados en la denuncia tiene que ver con el manejo de alcantarillas. Según el ciudadano, algunos conductores destaparían las tapas para extraer agua y lavar los vehículos, lo que representaría un riesgo para peatones. Además, advierte que en ocasiones quedarían abiertas o que las tapas serían sustraídas.

La situación, que se conoce por medio de esta denuncia ciudadana, deja sobre la mesa preocupaciones relacionadas con movilidad, seguridad vial y uso indebido del espacio público en la zona industrial de Montevideo, cerca de la Terminal del Salitre.

