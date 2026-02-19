author
Escrito por:  Winnie Rodríguez
Redactora     Feb 19, 2026 - 3:30 pm

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que fue controlado un incendio estructural que se presentó en el sexto piso del edificio del banco Sudameris, ubicado en la carrera 8 con calle 15, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con el reporte preliminar, dos personas resultaron lesionadas y reciben atención, mientras las unidades de emergencia continúan en el lugar adelantando labores de verificación y aseguramiento del área.

(Vea también: Marchas por salario mínimo ya afectan movilidad en Bogotá: hay desvíos y bloqueos)

Las autoridades indicaron que el incidente sigue en desarrollo y no se descartan nuevas actualizaciones sobre el estado de los afectados y las posibles causas de la conflagración.

Lee También

 

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO