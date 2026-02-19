El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que fue controlado un incendio estructural que se presentó en el sexto piso del edificio del banco Sudameris, ubicado en la carrera 8 con calle 15, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con el reporte preliminar, dos personas resultaron lesionadas y reciben atención, mientras las unidades de emergencia continúan en el lugar adelantando labores de verificación y aseguramiento del área.

Las autoridades indicaron que el incidente sigue en desarrollo y no se descartan nuevas actualizaciones sobre el estado de los afectados y las posibles causas de la conflagración.

#LoUltimo| En medio de las protestas también se vivió un momento de agite por la evacuación del Banco Sudameris, en cercanías de la Plaza de Bolívar. Se realizó evacuación masiva preventiva y unidades de bomberos hacen presencia en la zona. #ALasCallesPorLaDignidad#Atencion pic.twitter.com/d8eTVX5xEh — NoticiasBta (@NoticiasBta) February 19, 2026

