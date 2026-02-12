Un incendio de grandes proporciones se presentó hacia las 4:00 de la tarde de este jueves en una vivienda ubicada en la calle 41 sur con carrera 89C, en el sector de Patio Bonito, localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

La emergencia fue reportada por los habitantes del sector, quienes notaron una columna de humo saliendo del primer piso del inmueble, lo que causó alarma inmediata y múltiples llamadas a la línea de emergencias.

Incendio en Bogotá: llamas se propagaron con rapidez

Según versiones preliminares de testigos, en el primer piso de la edificación funcionaría una bodega, aunque hasta el momento no se ha confirmado qué tipo de materiales se encontraban almacenados en el lugar.

La presencia de estos elementos habría facilitado que el fuego se propagara con rapidez hacia los pisos superiores, mientras el humo comenzó a afectar a viviendas cercanas y a cubrir buena parte del sector.

Autoridades evalúan si hay personas atrapadas

De manera preliminar, no se descarta que haya personas en la vivienda, por lo que los organismos de emergencia adelantan las labores con extrema precaución. De hecho, versiones recogidas por RCN indican que “aparentemente dentro de la casa todavía hay personas”

#Ampliación | Con ayuda de drones, las autoridades intentan dimensionar el área afectada por este incendio registrado en el suroccidente de Bogotá. pic.twitter.com/JmeHrL8Smp — Noticias RCN (@NoticiasRCN) February 12, 2026

Al lugar llegaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, de las estaciones Kennedy y Central, quienes trabajan para controlar completamente las llamas. En la zona también hacen presencia funcionarios de la Secretaría de Salud y la Policía Metropolitana.

Entre tanto, vecinos y uniformados colaboraron despejando cableado que cayó sobre la vía, para evitar un riesgo mayor, mientras las autoridades utilizan drones para dimensionar el área afectada por el incendio.

Hasta el momento no se ha entregado un balance oficial de personas heridas o víctimas, mientras continúan las labores de control y verificación en el lugar.

