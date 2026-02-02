La tranquilidad de la mañana del domingo se vio abruptamente interrumpida en el nororiente de Medellín, luego de que se registrara un incendio en una vivienda de tres pisos ubicada en el barrio Andalucía, sector de Manrique. La emergencia se presentó hacia las 9:00 de la mañana, cuando una columna de humo comenzó a elevarse desde el último nivel del inmueble, alertando a la comunidad.

Los primeros reportes y videos del siniestro fueron captados por ciudadanos que se movilizaban en el Metrocable, desde donde se observó cómo las llamas se propagaban con rapidez en la casa localizada en la calle 107 con carrera 49A. Gritos de auxilio y escenas de pánico se vivieron entre los residentes del sector, quienes, antes de la llegada de las autoridades, intentaron controlar el fuego por sus propios medios.

Con baldes, mangueras y todo tipo de recipientes, vecinos del barrio se sumaron a las labores para sofocar las llamas. Minutos después, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, la Policía Metropolitana y personal del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) hicieron presencia en el lugar para atender la emergencia.

Hacia el mediodía, el incendio fue completamente controlado. Sin embargo, la vivienda afectada quedó prácticamente destruida, y algunas casas cercanas presentaron daños estructurales a causa del fuego. Una vez superada la emergencia, se inició el proceso para establecer las causas del incendio.

De acuerdo con versiones entregadas por habitantes del sector, el presunto responsable sería un hombre de 31 años con diagnóstico de trastorno psiquiátrico, quien ha sido paciente del Hospital Mental de Antioquia. Esta información fue confirmada por su madre, María Elena Román Londoño, quien relató a El Tiempo los momentos previos a la conflagración.

Según su testimonio, su hijo se negó a tomar la medicación y mostró un comportamiento agresivo antes de prender fuego a la vivienda. “No quiso el medicamento, no quería desayuno y decía que se quería morir. Luego se alteró, tumbó cosas y dijo que sabía cómo desquitarse. Salí a pedir ayuda y cuando regresé vi que estaba incendiando la casa”, narró la mujer, visiblemente afectada.

Román Londoño indicó que su hijo padece esquizofrenia y es consumidor frecuente de sustancias psicoactivas. Tras controlar el incendio, el hombre fue remitido e internado en el Hospital Mental de Antioquia, según confirmaron fuentes conocidas por el mencionado medio, que también señalaron que la madre recibió un documento oficial que certifica la remisión al área de hospitalización masculina.

Finalmente, la mujer hizo un llamado a las autoridades distritales para recibir ayuda, ya que perdió gran parte de sus pertenencias en el incendio y, además, está a cargo de su nieta, hija mayor del hombre internado, lo que agrava la situación económica y social de la familia.

