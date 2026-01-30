Una situación de alto riesgo se presentó en la noche del lunes a bordo de un bus de la empresa Cootranstol, número interno 2137, que cubría la ruta Espinal–Ibagué, cuando un adulto mayor intentó atentar contra su vida a la altura del viaducto de Gualanday, en el Tolima.

De acuerdo con el relato del conductor, la emergencia se originó cuando el pasajero le solicitó detener el vehículo en ese punto. Al abrir la puerta, el hombre le manifestó su intención y se despidió con un mensaje que encendió las alertas.

La rápida reacción del chofer fue clave para evitar una tragedia. Según explicó, logró tomarle la mano al adulto mayor, cerró la puerta del bus y pidió apoyo a los demás pasajeros, quienes se solidarizaron e intentaron tranquilizarlo. Posteriormente, el vehículo continuó su trayecto hasta el peaje más cercano, donde se dio aviso a la Policía para que se activara el protocolo de atención correspondiente.

El hecho no solo evitó una pérdida humana, sino que también reabrió el debate sobre la salud mental en Colombia, especialmente frente a la necesidad de una atención oportuna y de mayores redes de apoyo para personas en situación de crisis emocional.

Cabe recordar que el viaducto de Gualanday ha sido escenario de otros casos similares, por lo que comunidades y transportadores han reiterado el llamado a las autoridades para que se refuerce la presencia institucional y las estrategias de prevención en la zona, con el fin de brindar ayuda inmediata a quienes lo necesiten.

