Una contingencia se registra en la tarde de este martes en el Palacio de Justicia, ubicado en el centro de Bogotá, luego de que se reportaran posibles olores de dióxido de carbono en el interior del edificio.
Al lugar llegaron al menos dos máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos, que atienden la emergencia y adelantan las verificaciones correspondientes. Según las primeras versiones, el origen del olor estaría en una sala de cómputo del complejo judicial.
#JUDICIAL | A esta hora (2:26pm), dos carros de bomberos llegan al Palacio de Justicia para atender una emergencia en una de las salas antiguas de computación, luego de que se detectaran olores extraños provenientes de los equipos, en el costado del Consejo de Estado. El alto… pic.twitter.com/gAYrym7twuLee También
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 29, 2026
Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación del Palacio de Justicia mientras se evalúan las condiciones de seguridad y se descarta cualquier riesgo para funcionarios y visitantes.
Noticia en desarrollo…
