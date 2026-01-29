Una contingencia se registra en la tarde de este martes en el Palacio de Justicia, ubicado en el centro de Bogotá, luego de que se reportaran posibles olores de dióxido de carbono en el interior del edificio.

Al lugar llegaron al menos dos máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos, que atienden la emergencia y adelantan las verificaciones correspondientes. Según las primeras versiones, el origen del olor estaría en una sala de cómputo del complejo judicial.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación del Palacio de Justicia mientras se evalúan las condiciones de seguridad y se descarta cualquier riesgo para funcionarios y visitantes.

