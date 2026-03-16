Una tarde que debía ser el cierre de una jornada escolar normal se transformó en una tragedia que hoy enluta al Oriente antioqueño. Este fin de semana, en la vereda Los Pinos del municipio de Rionegro, tres menores de edad vivieron una escena de horror al ingresar a su vivienda y encontrar a sus padres y a sus dos mascotas sin vida, víctimas de una presunta fuga de gas propano, según informó El Tiempo.

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El incidente, que tiene conmocionada a la comunidad, ocurrió en una finca del sector. Los adolescentes de 12, 13 y 16 años fueron quienes dieron la voz de alerta tras percibir un fuerte olor a gas y humo al abrir la puerta de su hogar. En un acto de valentía, los jóvenes ventilaron el inmueble mientras gritaban pidiendo auxilio a sus vecinos, de acuerdo con el rotativo.

A pesar de la solidaridad de los habitantes de la zona, quienes acudieron rápidamente para cerrar las válvulas del cilindro de gas y retirar una olla que permanecía sobre el fogón, el esfuerzo fue insuficiente para salvar a la pareja. Al llegar el Cuerpo de Bomberos de Rionegro con siete unidades, se confirmó el fallecimiento de un hombre y una mujer, de entre 27 y 37 años, hallados en la habitación principal, según el informe periodístico.

La atmósfera letal no perdonó a nadie: en otra de las habitaciones, los cuerpos de los dos perros de la familia también fueron encontrados sin signos vitales. De acuerdo con el reporte preliminar de la Oficina de Gestión del Riesgo, la causa del deceso masivo sería la inhalación de gas propano, aunque el CTI de la Fiscalía ya inició las investigaciones para determinar si hubo una falla técnica o un descuido humano.

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Tras los resultados de las elecciones del pasado 8 de marzo, donde la seguridad ciudadana fue un tema central, este tipo de tragedias domésticas vuelven a poner la lupa sobre la prevención. La Alcaldía de Rionegro activó de inmediato los protocolos de atención social para los tres hermanos, quienes quedaron bajo la protección de la Comisaría de Familia y el ICBF.

Además del trauma de la pérdida, los jóvenes reciben acompañamiento psicológico prioritario por parte de la Secretaría de Salud municipal. Mientras tanto, las autoridades reiteraron el llamado urgente a la ciudadanía para realizar revisiones periódicas a las instalaciones de gas, recordando que estos accidentes silenciosos pueden fracturar a toda una familia en cuestión de minutos. El caso permanece bajo investigación mientras se espera el dictamen final de Medicina Legal.

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