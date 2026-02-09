Catorce personas murieron en el colapso de un edificio el domingo en la ciudad de Trípoli, en el norte de Líbano, informó el lunes el jefe de la Defensa civil, Imad Jreish.

“Las búsquedas y las operaciones de rescate terminaron por ahora”, ocho residentes fueron rescatados pero “desgraciadamente 14 personas murieron”, dijo a la prensa. El anterior balance era de nueve muertos.

La agencia estatal de noticias NNA reportó el “colapso de un edificio viejo” en el barrio Bab al-Tabbaneh, el más pobre de Trípoli y se evacuaron edificios vecinos por temor a nuevos colapsos.

Un corresponsal de la AFP observó equipos de rescatistas durante la noche buscando entre los escombros de la estructura colapsada.

Jumana al-Shahal, una activista local, declaró a la AFP en el lugar que el incidente es “un testimonio del abandono acumulado de esta ciudad olvidada”.

Estas son algunas de las impactantes imágenes de la tragedia:

🇱🇧 | Un edificio antiguo colapsó en Trípoli, al norte del Líbano: 6 muertos y 7 heridos. pic.twitter.com/G0m0dKVnMn — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) February 8, 2026

🤳 #Vidéo | Un immeuble s’est effondré dimanche dans le quartier de Bab el-Tebbané à Tripoli, au Liban-Nord. Les détails ici : https://t.co/wCc2RcYgoE pic.twitter.com/5y19V3hzvY — L’Orient-Le Jour (@LOrientLeJour) February 8, 2026

Al menos dos personas murieron y cuatro fueron rescatadas de los escombros de un edificio de apartamentos de varios pisos que se derrumbó este domingo en la ciudad de Trípoli, en el norte del Líbano. Los equipos de rescate continuaban excavando entre los escombros. Video: APTN pic.twitter.com/e0kjNs0KU2 — NMás (@nmas) February 8, 2026

A finales de enero se produjo otro colapso mortal de un edificio en Trípoli y las autoridades advirtieron que unos 105 inmuebles de la ciudad están en riesgo y deben ser evacuados.

Numerosos edificios en Líbano están en condiciones de abandono. Muchos de ellos fueron construidos ilegalmente, en especial durante la guerra civil entre 1975 y 1990.

