Una nueva advertencia lanzada en redes sociales por el vidente colombiano Uriel Vásquez Gualtero causó preocupación y un intenso debate entre miles de usuarios. A través de su cuenta oficial de TikTok, el astrólogo, aseguró haber recibido una revelación relacionada con un grave accidente aéreo que, según sus palabras, podría ocurrir en los próximos días y afectar la vida de varias personas.

En el video, que rápidamente se viralizó, grabado el pasado 17 de noviembre, Uriel se dirigió a su audiencia con un tono serio y visiblemente impactado por lo que dijo haber percibido en el plano espiritual. “Hola, amigos. Les quiero compartir algo que me mostraron en el campo espiritual. Está relacionado con un siniestro aéreo, con una situación aérea que puede llegar a afectar a varias personas”, expresó al inicio de su mensaje.

El vidente aclaró que la visión no le permitió identificar detalles concretos como el tipo de aeronave, el lugar exacto o la fecha precisa del posible suceso. Sin embargo, insistió en que la escena que presenció fue lo suficientemente clara para advertir que se trataría de un evento de gran impacto, con consecuencias fatales.

“Me mostraron a varias personas, una aeronave donde ocurría un accidente y donde varias personas se veían afectadas. Esto va a ser noticia en diferentes medios de comunicación”, afirmó.

Uriel explicó que no todas las revelaciones que recibe llegan con el mismo nivel de detalle. En este caso, aseguró que la experiencia fue especialmente intensa y breve. “No se alcanzaba a ver con detalle porque fue una revelación muy fuerte, fue muy rápida. Hay visiones que son más largas y claras, pero en esta solo pude ver cómo una nave sufría una eventualidad y había personas afectadas”, señaló.

Ante la alarma que provocaron sus palabras, el astrólogo también aprovechó el espacio para aclarar cuál es, según él, la verdadera intención detrás de sus mensajes. Manifestó que no busca sembrar miedo, sino alertar y promover la reflexión espiritual, invitando a las personas a encomendarse a Dios antes de emprender cualquier actividad importante, especialmente viajes.

“Ustedes saben que yo siempre comparto las revelaciones con respeto. Mi intención es que cada vez que salgamos de casa o iniciemos cualquier etapa de nuestras vidas, nos encomendemos a Dios y a Cristo, para minimizar, en lo posible, los efectos de estas visiones”, aseguró.

En la sección de comentarios, la reacción de los seguidores no se hizo esperar. Cientos de personas expresaron su inquietud y temor, especialmente porque, según muchos de ellos, Uriel ha acertado en predicciones pasadas relacionadas con accidentes, desastres naturales y acontecimientos políticos en diferentes partes del mundo.

Mensajes como “Dios proteja a tanta gente que viaja”, “me da miedo cuando veo sus videos porque siempre parece muy afectado, como si supiera más cosas”, “Dios nos libre de todo mal y peligro” y “gracias por advertirnos, Uriel, que Dios te bendiga” reflejaron la mezcla de preocupación, fe y respaldo que despertó su advertencia.

Mientras algunos usuarios piden cautela frente a este tipo de anuncios, otros defienden al vidente y aseguran que sus mensajes deben interpretarse como llamados a la oración y la prevención, en medio de la incertidumbre que generan este tipo de revelaciones.

Aunque algunos interpretaron el mensaje en relación con lo ocurrido con Yeison Jiménez el pasado 10 de enero, también podría asociarse con lo sucedido este miércoles 28 de enero, cuando se presentó el accidente del avión de Satena.

