La 98.ª edición de los Premios Óscar se celebra esta noche, domingo 15 de marzo de 2026, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, marcando la antesala de la gran gala que honra lo mejor del cine estrenado en 2025.

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La alfombra roja está en marcha desde temprano, con un pre-show oficial desde las 6:30 p. m., donde estrellas, nominados y presentadores desfilan ante las cámaras en un ambiente de expectación máxima.

Conan O’Brien regresa como anfitrión por segundo año consecutivo, prometiendo un show dinámico y entretenido.

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