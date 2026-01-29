El Gobierno volvió a quedar en el centro de la controversia luego de un cruce de versiones entre el presidente Gustavo Petro y Laura Sarabia, una de las funcionarias que durante meses fue considerada su mano derecha y que hoy se desempeña como embajadora de Colombia en el Reino Unido.

El choque se dio a raíz de los nombramientos de interventores de EPS y de presuntos desvíos de recursos del sistema de salud, un tema sensible en medio del debate por la reforma impulsada por el Ejecutivo.

La polémica se originó el pasado martes 27 de enero, durante un evento llevado a cabo en el Salón Gobelinos de la Casa de Nariño. Allí, Petro se refirió de manera directa a las decisiones que se tomaron en la Superintendencia Nacional de Salud y que, según su versión, terminaron afectando el proceso de intervención de varias EPS.

En su intervención, el mandatario afirmó que Laura Sarabia fue quien llevó a la Superintendencia las hojas de vida de algunos interventores que posteriormente habrían estado involucrados en presuntos desvíos de recursos destinados al sostenimiento del sistema de salud. Petro dirigió sus palabras al entonces superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, a quien responsabilizó por haber confiado en esa información.

“Le dije a usted, por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores. Y usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida, que yo no puse, pero dijeron que era yo Laura, y eso fue un engaño”, afirmó el jefe de Estado durante el evento.

EL LABERINTO DE LA SALUD | El presidente Gustavo Petro confirma lo revelado en nuestra investigación: Laura Sarabia entregó las hojas de vida para la elección de los interventores de las EPS y ese proceso se convirtió en un “business”. Lo más grave: Petro asegura que Sarabia… pic.twitter.com/tEafws9eRY — Paula Bolívar (@paulabolivar) January 29, 2026

Según Petro, esa situación tuvo consecuencias en la política de salud de su Gobierno. Aseguró que las presuntas irregularidades retrasaron cerca de un año el proceso de intervención de las EPS y afectaron el avance de la reforma a la salud en el Congreso.

Además, sostuvo que este episodio habría sido uno de los motivos por los cuales Luis Carlos Leal salió de su cargo, aunque resaltó su trabajo al frente de la Superintendencia.

¿Qué dijo Laura Sarabia ante acusaciones de Gustavo Petro?

Las declaraciones del presidente no tardaron en provocar la reacción de la funcionaria. Horas después, Laura Sarabia respondió a través de su cuenta en la red social X, donde rechazó los señalamientos y negó haber participado en la designación de interventores en el sistema de salud.

“Mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El presidente y su ministro de Salud lo saben”, escribió la embajadora, marcando distancia de las afirmaciones del mandatario.

Mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El Presidente @petrogustavo y su Ministro de Salud lo saben. — Laura Sarabia (@laurisarabia) January 29, 2026

El cruce de versiones se da en un contexto especialmente delicado para el Gobierno, luego de que se conociera que la Corte Suprema de Justicia ordenó cancelar interceptaciones a un teléfono vinculado a Jaime Ramírez Cobo, asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y cercano a Sarabia.

La decisión del alto tribunal se produjo tras establecerse que el presidente Gustavo Petro utilizaba esa línea para comunicarse con la entonces directora del Dapre.

