La controversia alrededor de la intervención de la EPS Famisanar volvió a escalar luego de que el agente interventor, Germán Darío Gallo, respondiera públicamente a los señalamientos hechos por el representante a la Cámara Andrés Forero, quien lo acusó de un presunto uso indebido de recursos administrativos. El funcionario aseguró que respeta el control político, pero advirtió que las afirmaciones deben sustentarse en información comprobable.

Gallo explicó que, desde el inicio de la intervención, se adoptaron decisiones orientadas a ordenar las finanzas de la entidad y a frenar el deterioro económico. En ese sentido, afirmó que durante los primeros dos meses se logró una “reducción del 43 % de la pérdida proyectada” y que el indicador de siniestralidad bajó del 117,6 % al 108,5 %, cifras que, según su versión, muestran un cambio en la gestión interna de Famisanar.

El interventor también abordó uno de los puntos más sensibles del debate: el gasto administrativo. Recordó que la normativa fija un límite del 8 % y aseguró que, al asumir el control de la EPS, este indicador se encontraba en 6,7 %, para luego descender a 5,4 % al cierre del año. Para Gallo, estos datos reflejan un manejo austero y un mayor control sobre los recursos públicos.

En cuanto a la atención a los afiliados, el agente interventor sostuvo que uno de los frentes prioritarios fue reducir el rezago en las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes. De acuerdo con las cifras entregadas, el volumen de PQRS pasó de 11.857 a 5.017, lo que representa una disminución del 58 %, un avance que, según explicó, impacta directamente en la experiencia de los usuarios.

En medio del cruce de declaraciones, Gallo extendió una invitación directa al representante Forero para instalar una mesa técnica con soporte documental y equipos especializados, con el fin de revisar el estado real de la intervención. En ese contexto, enfatizó que “Famisanar no será instrumento de debates electorales” y que la discusión sobre la salud debe mantenerse al margen de las campañas políticas.

1/6 Representante @AForeroM: en EPS Famisanar respetamos el control político y la deliberación pública. Pero también exigimos lo mismo: rigurosidad, responsabilidad y datos verificables. La salud de millones de afiliados merece más que titulares. En 60 días de intervención… — Famisanar (@EPS_Famisanar) January 26, 2026

Escándalo por fiesta de fin de año en Famisanar

Las declaraciones del interventor surgieron luego de que Andrés Forero, congresista del Centro Democrático, criticara que en la EPS se estarían haciendo “fiestas con la plata de la salud”. El representante afirmó que se habría organizado una celebración de fin de año por 119 millones de pesos, mientras decenas de pacientes con esclerosis múltiple enfrentaban dificultades para acceder a sus medicamentos, una acusación que mantiene abierto el debate sobre la intervención de Famisanar.

La acusación hecha por el representante a la Cámara Andrés Forero reavivó los cuestionamientos sobre el manejo de la entidad, que permanece bajo intervención estatal desde noviembre. Según el congresista, la celebración se llevó a cabo en un sector exclusivo del norte de Bogotá e incluyó un espectáculo artístico valorado en 60 millones de pesos, el alquiler del espacio por 27 millones y erogaciones adicionales en comidas y elementos navideños que superaron los 25 millones, cifras que él mismo hizo públicas.

En la intervenida Famisanar literalmente hacen fiestas con la plata de la salud. Mientras 37 pacientes con esclerosis múltiple estaban sin medicamentos desde octubre, el interventor Gallo hizo una fiesta de fin de año por $119 M. Y así @GA_Jaramillo quiere estatizar la salud… pic.twitter.com/iejyontW1x — Andrés Forero CD (@AForeroM) January 26, 2026

