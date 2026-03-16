El tema lo trataron esta mañana en Blu Radio con el ministro del Interior, Armando Benedetti, que dio detalles de los planes que tendría Gustavo Petro una vez salga del poder, el próximo 7 de agosto.

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Según explicó el funcionario, el saliente mandatario quiere estar cerca del mar y por eso no descarta radicarse 100 % en Barranquilla.

Sobre ese tema, en esa misma emisora le preguntaron a Benedetti sobre si existe la posibilidad de que Petro aspire, el próximo año, a ser gobernador del Atlántico.

(Vea también: Reapareció Francia Márquez, pero con una faceta muy diferente a la de Petro; ¿estrategia?)

¿Qué hará Gustavo Petro cuando deje de ser presidente?

Según Bendetti, esa posibilidad ya se ha tratado en varias ocasiones con el presidente Petro, pero no tiene casa en esa zona del Atlántico aún.

“Yo le mamo gallo sobre el tema y él se queda callado. Quiero pensar que está pensándolo”, agregó Benedetti.

Además de descansar, como lo sugiere el ministro del Interior, Petro se dedicaría a ocupar su tiempo estudiando. Por lo menos eso dejó ver a comienzos de este año, cuando aseguró que se dedicaría a aprender inglés.

“Me comprometo a aprender inglés después de que salga de la presidencia, porque tendré tiempo”, dijo Petro en ese entonces, luego del encuentro que sostuvo con Donald Trump.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.