Ya pasaron muchos años desde el histórico momento para el país conocido como la toma del Palacio de Justicia, un hecho protagonizado por el M-19 y que a hoy todavía trae muchos recuerdos por lo que significó, ya que este grupo al margen de la ley se tomó uno de los edificios más importantes del país en pleno centro de la ciudad.

Desde entonces ha salido mucha información al respecto, más específicamente de qué llevo a este hecho, si estuvo involucrado el narcotráfico o no y mucho más.

Sin embargo, uno de los mayores misterios ha sido con respecto al hombre que en medio de ese complicado momento, burló la seguridad y se metió hasta el centro de la Plaza de Bolívar con un solo objetivo: alimentar palomas.

En ese momento, el cubrimiento nacional había sido reemplazado por un partido de fútbol, por lo que solo estaba un fotógrafo de Colprensa y un medio internacional con la cámara prendida para detallar este curioso y llamativo hecho, pues el hombre, con toda la tranquilidad del mundo, entra caminando y apenas se percata de todo lo que está ocurriendo a su alrededor.

Esta es la llamativa escena, que salió a la luz en el documental ‘La toma’ que se publicó en 2010:

Ahora, ya pasaron 40 años y nunca nadie supo de quién se trató ni por qué pudo entrar tan fácil a la Plaza de Bolívar cuando todo estaba acordonado y las personas habían sido evacuadas en una brevedad impresionante.

Lo cierto es que por esta situación se abrieron muchas dudas, como si se metió a propósito para desviar la atención mediática o simplemente era un ciudadano distraído que no entendía la gravedad del asunto que se estaba desarrollando allí.

Al final, por este hecho siguen presentándose muchas dudas y pocas respuestas, pero lo que sí es real es que es un momento que quedó marcado en la historia de Colombia.

