Con voz firme pero rostro marcado por las décadas, el exmilitar –quien lideró la retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985– repite su mantra y señalan que lo único que hizo fue rescatar gente.
Su icónica frase “aquí defendiendo la democracia, maestro”, pronunciada en vivo durante el operativo, resuena 40 años después en un país que conmemora una de sus páginas más oscuras.
El M-19, con unos 35 guerrilleros, irrumpió en el edificio del centro de Bogotá –sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado– para un “juicio popular” al presidente Belisario Betancur por incumplir acuerdos de paz. Tomaron rehenes y exigieron su presencia.
La respuesta estatal, bajo el mando de Plazas Vega y la Escuela de Caballería, fue un asalto de 28 horas con tanques y fuego cruzado. “Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguna de las ramas del poder público… el Ejército está en condiciones de mantener todas las ramas funcionando, porque esta es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar”, declaró entonces.
Ante la súplica de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte, Plazas Vega respondió: “Si a mí me disparan, yo contesto el fuego. Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego, disparé (…) No sé quién esté adentro”. El incendio –origen debatido– devoró archivos clave. Saldo: cerca de 100 muertos, incluyendo 11 magistrados, y 11 desaparecidos (10 de la cafetería y una guerrillera), llevados vivos a la Casa del Florero, según investigaciones.
¿Qué pasó con el general (r) Plazas Vega?
Plazas Vega enfrentó la justicia desde 2006. Condenado en 2010 a 30 años por desapariciones de Carlos Augusto Rodríguez (cafetería) e Irma Franco (guerrillera), cumplió ocho en una unidad militar antes de ser absuelto por la Corte Suprema. Colombia fue condenada en 2014 por la Corte IDH por las desapariciones forzadas.
