En el marco de la conmemoración de los 40 años transcurridos desde la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. Un documento inédito, descubierto por la periodista Catalina Vargas, de Blu Radio, revela que Luis Carlos Galán le hizo una llamada al entonces presidente Belisario Betancur.

Desde el Senado, el 6 de noviembre de 1985, aproximadamente a las 11:40 a.m., Galán observó el despliegue militar alrededor del Palacio. Ante la gravedad de los hechos, decidió contactar al mandatario para ofrecer apoyo y conocer detalles de la situación, según informó la emisora.

En dicha conversación, que Betancur atendió hacia las 4:15 p.m., el presidente informó que había consultado la situación con varios expresidentes, quienes coincidieron en no negociar con el grupo guerrillero M-19. Además, aseguró que la fuerza pública controlaba gran parte del edificio y que la decisión de recuperar el dominio total correspondía al poder militar.

Reacción de Betancur a incómoda pregunta de Luis Carlos Galán

Galán señaló que le resultó difícil emitir un juicio con la información disponible y le preguntó qué opinaba de la postura del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, quien pedía un cese al fuego.

Lo más sorprendente de la declaración del candidato asesinado, la cual estuvo guardada por décadas, es que el entonces mandatario habría guardado silencio ante la inquietud de Galán, según el citado medio.

Homenajes en el Palacio de Justicia 2025 / AFP

Este documento marca un giro en el análisis de la toma del Palacio, pues ofrece detalles inéditos que completan parte del rompecabezas histórico. El testimonio evidencia los motivos detrás de la decisión del gobierno de no entablar negociaciones y muestra cómo se desarrollaron esas horas que paralizaron al país.

