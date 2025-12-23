La Cancillería de Colombia anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra Óscar Iván Muñoz Giraldo, encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Nicaragua, luego de la controversia surgida por la promoción de una parranda vallenata en la que apareció Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actualmente requerido por la justicia colombiana.

El episodio ocurrió el 11 de diciembre de 2025 durante un evento cultural celebrado en el Teatro Nacional Rubén Darío, en Managua, donde se difundieron videos en los que se observa a González participando en la actividad. Su presencia provocó cuestionamientos debido a su situación judicial, relacionada con el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de Relaciones Exteriores notificó formalmente al funcionario sobre el inicio del proceso, cuyo objetivo es establecer si existió alguna falta administrativa asociada a la organización o promoción del evento. La Cancillería aclaró que Muñoz continúa en el cargo mientras avanza la actuación disciplinaria, en cumplimiento del debido proceso.

De manera preventiva, el ministerio dispuso la reubicación temporal del funcionario en otra sede diplomática, medida orientada a garantizar transparencia y evitar interferencias durante la investigación. Además, se indicó que la Procuraduría General de la Nación podría asumir el caso bajo la figura de control preferente, si así lo determina.

El caso levantó críticas al Gobierno Nacional y lo señalan de un presunto encubrimiento a quien fue muy cercano al presidente, pero que ahora tiene una orden de captura vigente en Colombia.

