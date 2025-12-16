Ante la controversia que desataron las imágenes de Carlos Ramón González, prófugo de la justicia y señalado de ser el cerebro del entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se pronunció para decir que “no existió invitación directa ni gestión alguna”.

Esto, teniendo en cuenta que el exfuncionario fue visto en medio de una parranda vallenata promovida por la embajada de Colombia en dicho país. En el comunicado, la Cancillería precisó que la misión diplomática y sus funcionarios no extendieron invitación directa ni adelantaron gestiones a favor de Carlos Ramón González, hoy procesado por el presunto entramado de corrupción que habría operado en la UNGRD, caso que habría tenido como propósito facilitar el trámite de las reformas del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. Este expediente es objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia.7

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia no patrocinó ni tuvo participación alguna en la realización de este evento. La participación de la embajada de Colombia en esta actividad se limitó exclusivamente a la promoción del evento entre el cuerpo diplomático y la comunidad colombiana residente en el país”, se lee en la comunicación.

“La Embajada de Colombia, al igual que su jefe de misión, no tiene jurisdicción ni autoridad dentro del recinto del Teatro Nacional Rubén Darío, por lo que no estaba en capacidad de impedir el ingreso o la asistencia de ningún ciudadano a un evento de carácter público”, agregó la publicación.

Por último, la Cancillería explicó que a lo largo de este año el lugar ha acogido distintas expresiones artísticas y culturales con respaldo de la embajada de Colombia, como el concierto del grupo La Mojarra Eléctrica y una lectura de poesía a cargo de la escritora Mery Yolanda Sánchez. Estas actividades, según señaló la misión diplomática, evidencian su compromiso permanente con la promoción de la cultura colombiana, el intercambio intercultural y el fortalecimiento de la marca país.

