Un joven de 22 años, identificado como Daniel Waterman, protagonizó un dramático caso que le da la vuelta al mundo. En febrero de 2025, sufrió un accidente en Florida donde quedó gravemente herido y entró en estado de coma.

Luego de varios meses, logró volver en parte a la conciencia y, en sus primeros momentos de lucidez, señaló a su novia como responsable del siniestro, antes de fallecer finalmente.

Durante su recuperación parcial, el joven expuso que su pareja, Leigha Mumby, había provocado el choque de forma intencional. En su revelador testimonio aseguró que su pareja era la que iba manejando.

“No fue un accidente. Ella lo hizo a propósito”, y indicó Waterman una vez despertó del coma. A su vez, recordó las palabras que le dijo su novia antes del siniestro: “No me importa lo que pase. Recibirás tu merecido”, según recogió el medio FOX35 Orlando.

¿Qué llevó a Leigha Mumby a provocar el accidente?

La madre del joven de 22 años relató que la discusión se habría originado cuando Leigha Mumby, de 24 años, descubrió que estaba embarazada y encontró en el celular de Daniel varios mensajes donde él coqueteaba con otra mujer, según recogió El Tiempo.

