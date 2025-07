El Fiscal General de Florida, James Uthmeier, provocó una polémica al pedir públicamente a las personas que denuncien a sus exparejas indocumentadas directamente en el ICE (Immigration and Customs Enforcement), para que sean deportadas.

“Si tu ex está en este país ilegalmente, por favor, siéntete con la libertad de contactar a nuestra oficina. Estaremos felices de ayudar”, escribió Uthmeier en la red social X.

“Recientemente recibimos un reporte de alguien cuyo ex abusivo sobrepasó la fecha de salida de su visa de turismo. Ahora él está en la fila para su deportación”, agregó el funcionario en el mensaje.

We recently got a tip from someone whose abusive ex overstayed a tourism visa. He is now cued up for deportation.

If your ex is in this country illegally, please feel free to reach out to our office. We’d be happy to assist.

— Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) July 22, 2025