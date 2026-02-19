Un nuevo hecho de intolerancia se registró en la tarde de este 18 de febrero en el barrio El Plan, de la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. Un motociclista, que aparentemente trabaja como mensajero, protagonizó una violenta escena contra un ciudadano de la tercera edad que le hizo un reclamo por el mal uso del espacio público.

Sigue a PULZO en Discover

Según se reportó, el ciudadano le indicó al conductor de la motocicleta negra que no podía transitar por dicho sector, ya que es una zona de jardín que conecta con un sendero peatonal. Ante el señalamiento, el motociclista desafió al hombre, derribó las piedras que restringían el paso y lo golpeó.

(Vea también: Actriz publica video del caos que se vive en vía La Calera de noche: “Parece tierra de nadie”)

Lee También

La situación escaló cuando el agresor sacó un bolillo de la maleta que llevaba en su parrilla para intentar atacar nuevamente al adulto mayor. La intervención de varios transeúntes evitó que el acto pasara a mayores; sin embargo, en medio del altercado, el motociclista se apoderó del celular de la víctima. Ante la exigencia de los testigos y del afectado, el hombre devolvió el dispositivo, encendió su vehículo y huyó del lugar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pasa En Bogotá | Juan Bacca🐮 (@pasa_enbogota)

El video del incidente, difundido por la cuenta de Instagram ‘Pasa en Bogotá’, causó una ola de rechazo entre los internautas: “Motero siendo motero, no se les puede decir nada”, “viralícenlo, se le quería llevar el celular” y “no todos los motociclistas, pero siempre hay un motociclista“, fueron algunas de las reacciones en la publicación.

¿Cómo denunciar una agresión física en Colombia?

Para denunciar una agresión física en Colombia, las autoridades disponen de varios canales presenciales y virtuales. La principal ruta es acudir a la Fiscalía General de la Nación, ya sea en las unidades de reacción inmediata (URI) o en las salas de atención al usuario, donde se puede presentar la denuncia de forma verbal o escrita sin necesidad de abogado.

También es posible dirigirse a las Casas de Justicia o comunicarse con la Policía Nacional a través de la línea de emergencia 123, especialmente en situaciones que requieran atención inmediata.

Para quienes prefieren el canal digital, la Fiscalía cuenta con la plataforma en línea ‘Denuncia Fácil’, disponible en su página web, que permite registrar el caso y aportar información sobre los hechos.

Las autoridades recomiendan entregar datos claros sobre lo ocurrido, incluyendo lugar, fecha, posibles testigos y evidencias, con el fin de facilitar la investigación correspondiente.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.