La Terminal de Transporte El Salitre, principal salida terrestre de Bogotá, vive este lunes una de las jornadas más caóticas de la temporada decembrina. A pocas horas de la Navidad, cientos de viajeros se aglomeran en medio de largas filas, maletas amontonadas y una espera que, en muchos casos, se extiende por varias horas sin garantía de conseguir un tiquete.

Sigue a PULZO en Discover

El panorama más crítico se registra en el módulo 3, desde donde salen los buses hacia la zona norte del país, la región Caribe e incluso destinos internacionales como Venezuela. Allí, familias completas llegaron a última hora con la esperanza de viajar, pero se han encontrado con una alta demanda, escasa oferta de buses y sobrecostos que no todos pueden asumir.

Entre bultos gigantes, colchones, muebles y equipajes sobredimensionados, muchos pasajeros han tenido que sentarse o incluso dormir en el suelo mientras esperan alguna solución. La escena se repite durante toda la mañana: ventanillas colapsadas, viajeros desesperados y niños pequeños soportando largas jornadas en medio del cansancio.

Según testimonios recogidos en el lugar, muchas personas confiaron en conseguir pasajes el mismo día, sin prever el aumento de viajeros típico de estas fechas. Sin embargo, la alta afluencia superó la capacidad de despacho de varias empresas transportadoras, lo que ha dejado a decenas de familias sin certezas sobre si podrán salir de la ciudad antes de Nochebuena.

Aunque la Terminal de Transporte activó el Plan Navidad, con refuerzos operativos y mayor coordinación, la demanda ha sido mayor a la esperada. Solo durante el fin de semana salieron más de 60.000 pasajeros desde las terminales de Bogotá, y para este lunes se estima que cerca de 35.000 personas más intenten viajar, lo que mantiene la congestión en niveles críticos.

Las autoridades reiteraron el llamado a planear los viajes con anticipación y a comprar los tiquetes con varios días de antelación, especialmente en temporadas altas como la Navidad y el fin de año. La advertencia es clara: quienes no lo hicieron deberán armarse de paciencia, asumir largas esperas y, en algunos casos, enfrentar la posibilidad de no viajar.

Mientras tanto, en El Salitre el caos continúa y la recomendación para quienes aún planean salir de Bogotá en bus es una sola: verificar disponibilidad antes de llegar a la terminal o aplazar el viaje para evitar horas de incertidumbre.

Estas son unas imágenes de cómo se veía este lunes la Terminal de Buses de Bogotá:

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.