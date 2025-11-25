En la mañana de este domingo 23 de noviembre se presentó un grave siniestro vial dentro de la zona operativa de la Terminal de Transportes de Bogotá, sede Salitre.

Un usuario resultó lesionado luego de salir expulsado por una de las ventanas laterales de un vehículo perteneciente a la empresa Transportes Morichal, según informó la Alcaldía.

El bus se encontraba programado para cubrir la ruta Bogotá-Acacías a las 6:30 a. m. Según detalló la Terminal, el hecho se registró a las 6:38 a. m. y de inmediato se activaron todos los protocolos internos de atención para responder a la emergencia.

La cronología entregada por las autoridades evidencia que la reacción fue rápida y articulada entre los equipos de seguridad, salud y monitoreo de la entidad.

A las 6:39 a. m., es decir, apenas un minuto después del siniestro, el equipo de seguridad de la Terminal llegó al punto del incidente y reportó la situación a la Central de Monitoreo. En ese mismo momento se solicitó el apoyo médico para atender al ciudadano afectado.

Solo dos minutos después, a las 6:41 a. m., el personal médico hizo la primera valoración del paciente. A las 6:43 a. m. llegó la ambulancia, completando así la atención prehospitalaria en menos de cinco minutos, un tiempo que la Terminal destacó como parte de sus protocolos de respuesta oportuna.

Posteriormente, a las 6:55 a. m., el usuario lesionado fue trasladado a un centro médico, donde continúa recibiendo atención especializada. De acuerdo con el reporte entregado a la entidad por el centro asistencial, el ciudadano presentó un trauma craneoencefálico y un trauma de tórax cerrado, lesiones que son consideradas de alto riesgo.

La Terminal informó además que mantiene acompañamiento permanente a su familia mientras avanza la atención médica.

Respecto al vehículo involucrado, las verificaciones preliminares confirmaron que contaba con su respectiva tasa de uso al día y que el conductor se había practicado la prueba de alcoholimetría sobre las 6:03 a. m., con un resultado negativo.

Sin embargo, también se determinó que, al iniciar su desplazamiento hacia el punto de salida dentro de la zona operativa, el conductor circulaba por encima de los límites de velocidad permitidos. Ese comportamiento habría contribuido al siniestro. La Policía de Tránsito hizo el croquis respectivo e inmovilizó el vehículo mientras avanzan las investigaciones.

Con el fin de garantizar total transparencia y rigor institucional en el proceso, la Terminal de Transporte de Bogotá trasladó el caso a la Superintendencia de Transporte. Esta entidad será la encargada de adelantar las investigaciones correspondientes contra la empresa Transportes Morichal y el conductor involucrado.

Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación también inició actuaciones dentro de sus competencias para establecer responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado que el vehículo ya fue inmovilizado y que las investigaciones avanzan tanto en el ámbito administrativo como judicial. La Terminal reiteró su compromiso con la seguridad de los usuarios y aseguró que continuará colaborando con las entidades de control para esclarecer lo sucedido y evitar que hechos similares se repitan en el futuro.

