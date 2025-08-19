El pasado domingo 17 de agosto de 2025, la Terminal de Transporte de Salitre en Bogotá fue escenario de un violento incidente que conmocionó a los viajeros y puso en alerta a las autoridades. Un hombre de 77 años, quien habría llegado procedente del departamento de Santander, atacó con un cuchillo a dos pasajeros en el módulo 5 de la zona de llegadas, alrededor de la 1:30 p.m.

(Ver también: Alegría para viajeros por carretera desde Bogotá por nuevo anuncio en la terminal del Salitre)

Según imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el agresor, sin mediar palabra, apuñaló en el pecho a un joven de 18 años y, posteriormente, agredió en el abdomen a otro hombre de 45 años, ambos oriundos de la región Caribe y que esperaban a sus familiares en la terminal. El suceso, que ocurrió en un fin de semana festivo con alta afluencia de pasajeros, causó momentos de pánico entre los presentes.

Luego de cometer las agresiones, el adulto mayor se autolesionó con el mismo cuchillo, hiriéndose en el abdomen en al menos dos ocasiones. Según testigos, el hombre continuó caminando hacia el interior de la terminal con el arma en la mano, aparentemente en busca de más víctimas, lo que amplificó el temor en el lugar.

La rápida intervención de un uniformado de la Policía Nacional permitió reducir al agresor y desarmarlo, evitando una tragedia mayor. El atacante fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales, mientras recibe atención médica bajo custodia policial. Las autoridades aún investigan las motivaciones detrás de este acto, que preliminarmente no parece estar relacionado con un robo o un conflicto previo.

Las víctimas, quienes fueron trasladadas de inmediato a centros médicos, se encuentran estables y fuera de peligro. El joven de 18 años fue remitido a la Clínica de Occidente, donde recibe atención especializada, mientras que el hombre de 45 años también se recupera satisfactoriamente.

Qué dijo el Terminal de transporte de Bogotá

La Terminal de Transporte de Salitre emitió un comunicado lamentando los hechos y asegurando que continúa colaborando con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. Además, se anunció la activación del ‘Plan Desarme’ en la terminal, una medida preventiva enmarcada en la estrategia ‘Bogotá Camina Segura’, con el objetivo de reducir el porte de armas blancas y prevenir futuros incidentes violentos.

Por eso mismo, se endurecieron los controles y se dispuso más vigilancia para evitar este tipo de inconvenientes nuevamente en un sitio tan transcurrido como el terminal.

El incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad en los principales puntos de ingreso a la capital colombiana. Andrés Santamaría, director de Turismo de Bogotá, rechazó enfáticamente el hecho y destacó la importancia de fortalecer medidas de prevención y acompañamiento en espacios como la terminal.

Asimismo, se anunció una jornada interinstitucional para el 20 de agosto, liderada por el Instituto Distrital de Turismo y la Terminal de Salitre, en la que participarán la Policía Metropolitana, la Secretaría de Seguridad y otras entidades distritales para promover campañas de sensibilización y apoyo psicosocial, con énfasis en la salud mental y la prevención de la violencia.

La administración distrital también recordó la existencia de la ‘Línea Calma’, un servicio gratuito para hombres que buscan manejar emociones como la ira o la ansiedad, como parte de los esfuerzos para abordar las causas de comportamientos violentos.

Este episodio, captado en video y difundido en redes sociales, ha despertado preocupación entre los ciudadanos y ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad en la Terminal de Salitre, uno de los puntos neurálgicos de movilidad en Bogotá, que durante el puente festivo de la Asunción de la Virgen movilizó a cerca de 227.000 viajeros.

(Ver también: Pánico en terminal de transportes: hombre amenazó a vigilantes y le encontraron escopeta)

Las autoridades han instado a los usuarios a reportar cualquier situación sospechosa y a utilizar servicios autorizados para garantizar su seguridad, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias que llevaron a este lamentable suceso.

* Pulzo.com se escribe con Z