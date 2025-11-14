El reconocido reportero de Noticias Caracol, Edwar Porras, no solo tiene que presenciar hechos de violencia que ocurren en Bogotá, sino que también presencia y escucha sobre eventos paranormales que ocurren durante la noche.

En un reciente video que subió a sus redes sociales, el periodista narró lo que ocurre en el cementerio del Apogeo en inmediaciones del Terminal del Sur, donde taxistas que se parquean esperando pasajeros le contaron relatos que se salen de la realidad.

Uno de los casos que le comentaron es el de una mujer que, según varias personas, escuchan ruidos y una mujer sale corriendo del cementerio hacia la localidad de Bosa o hacia Ciudad Bolívar, durante la madrugada.

Asimismo, narró que un policía grabó en una ocasión una sombra que sube una escalera, pero que se desvanece al llegar al segundo nivel de la terminal. Según Porras, “ese mismo espíritu se parece cada fin de semana”.

“Cosas extrañas ocurren en Terminal del Sur, estamos en la madrugada y aquí algunos taxistas y trabajadores afirman que efectivamente escuchan ruidos y han visto a una mujer que sale del cementerio del Apogeo” indicó Porras.

¿Quién es Edwar Porras?

Edwar Porras es un periodista colombiano especializado en temas judiciales, seguridad y orden público. Es ampliamente reconocido en el país por su labor como “El Ojo de la Noche” en Noticias Caracol, donde durante años ha reportado hechos de criminalidad, emergencias y operativos policiales ocurridos en las madrugadas de Bogotá y otras ciudades.

En su trabajo periodístico se ha enfocado en cubrir hurtos, homicidios, accidentes, denuncias ciudadanas y operativos de las autoridades, convirtiéndose en una de las figuras más visibles del periodismo judicial nocturno. Su experiencia le ha permitido consolidar acceso a fuentes directas dentro de la Policía Nacional, organismos de emergencia y entidades de justicia.

Además de sus reportes televisivos, Porras también produce contenido digital y radial sobre seguridad urbana, lo que lo posiciona como una referencia en el seguimiento de casos de alto impacto en Colombia.

