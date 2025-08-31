El periodista Edward Porras, conocido por su trabajo en la sección “El Ojo de la Noche” de Noticias Caracol, compartió detalles inéditos sobre cómo destapó uno de los crímenes más dolorosos del país: el asesinato de Yuliana Samboní. En conversación con La Kalle, Porras recordó cómo accedió a información clave que permitió visibilizar el caso que casi se queda en el silencio.

Yuliana Andrea Samboní, una niña indígena de 7 años, fue secuestrada en su barrio en Bogotá, torturada, abusada y asesinada por Rafael Uribe Noguera en diciembre de 2016. El cuerpo fue hallado días después en el apartamento del arquitecto, quien fue condenado a 58 años de prisión por feminicidio agravado. Este crimen estremeció al país por la brutalidad de los hechos y el intento de encubrimiento que habría ocurrido en las primeras horas del caso.

Una llamada que cambió el rumbo del caso

En su relato para La Kalle, Edward Porras reveló que todo empezó por una llamada anónima. Una persona, a quien él llama “un ángel”, le alertó sobre una menor desaparecida y posteriormente asesinada en Chapinero. Aunque al principio no contaban con muchos datos, Porras y su equipo se dirigieron a la zona para buscar respuestas.

Allí, según indicó, el periodista presionó a un policía en un CAI hasta obtener información concreta sobre el lugar de los hechos. Al llegar, se encontró con una fuente confiable que confirmó que Rafael Uribe estaba hospitalizado y que existía un plan para sacar a la familia Samboní de Bogotá, rumbo al Cauca.

Porras aseguró a La Kalle que había fuerzas interesadas en ocultar lo ocurrido. “No tendría cómo probarlo, pero sí sé que una entidad como tal iba a poner un avión para llevar a la familia Samboní al Cauca, se la iban a llevar ya. Si no llegamos ahí y no denunciamos en Blu Radio y luego en Caracol Televisión, créame que esa historia la hubiesen tapado, de los intereses tan bravos que tenía esta historia, se los juro”, afirmó.

Según lo contado por La Kalle, gracias a esa intervención, el caso ganó visibilidad y la presión mediática impidió que la historia fuera silenciada.

