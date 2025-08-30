En la carrera 16 a este – 46, en el barrio Quindío, de la localidad de San Cristóbal Sur (Bogotá), un padre y su hijo fueron asesinados por los disparos de un hombre que huyó en motocicleta, dejando una escena totalmente desoladora para los familiares de los fallecidos, los vecinos del sector y las autoridades que acudieron a investigar los hechos.

Lamentablemente, estas muertes por disparos con arma de fuego en la capital, no se detienen, sin importar que sea en el norte, centro, sur, oriente u occidente de ciudad, lo que prende las alarmas de muchos capitalinos frente al tema de seguridad, ya que salir en las noches o las madrugadas a trabajar o estudiar se ha vuelto un verdadero problema.

De acuerdo con el periodista ‘Gato’ Gómez, esta vez las víctimas fueron José Omar Salazar Carranza de 57 años y José Salazar Duarte de 30 años, quienes, al parecer, habían salido de su casa a dar una vuelta y se detuvieron en una de las esquinas del barrio Quindío y comenzaron a dialogar un rato, cuando, de pronto, fueron abordados por un hombre en moto que iba con un parrillero.

Según la información difundida por el comunicador, el pasajero que iba en la parte trasera de la motocicleta sacó un arma de fuego, les disparó en la cabeza y luego huyó en el vehículo junto al conductor, sin dejar muchas pistas en la escena del crimen.

De inmediato, las dos víctimas fueron llevadas de urgencia al hospital La Victoria en San Cristóbal Sur, pero no lograron sobrevivir a las heridas hechas por los sujetos que iban en la motocicleta.

‘Gato’ Gómez confirmó que el CTI hizo la respectiva inspección de los cuerpos y llevó a cabo las investigaciones pertinentes, para conocer detalles del homicidio que enluta a la familia de José Omar Salazar Carranza y su hijo José Salazar Duarte.

¿Cuántos homicidios van en Bogotá en 2025?

La ciudad de Bogotá ha registrado un alarmante aumento en los homicidios con arma de fuego durante el primer semestre de 2025. Según cifras del sistema estadístico de la Policía Nacional, a corte de junio se contabilizaron 318 asesinatos, una cifra que evidencia la grave situación de seguridad que enfrenta la capital colombiana. Este dato revela un panorama preocupante y pone en tela de juicio las estrategias implementadas por las autoridades para mitigar la violencia armada en la ciudad.

Estos casos no solo representan una cifra dolorosa para las familias de las víctimas, sino que también señalan un desafío urgente para la administración distrital y la fuerza pública. La ciudadanía, cada vez más preocupada, exige respuestas y acciones contundentes que garanticen la tranquilidad y el derecho a la vida en las calles de Bogotá.

Homicidios reportados en Colombia

Homicidios reportados en Colombia