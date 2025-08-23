Durante la noche del 28 de julio de 2024, un adolescente de 14 años cometió un doble homicidio en su vivienda, ubicada en la localidad de Suba, al norte de Bogotá. También atacó a su propia madre.

(Vea también: Intriga por posible desenlace de niña Valeria Afanador: “Hombre alto y corpulento se la llevó”)

El menor atacó con un arma blanca a su padre, Fabián Humberto Bueno Carranza, un mayor activo del Ejército Nacional, y a su hermana menor de siete años, provocándoles múltiples heridas mortales.

El informe forense determinó que el padre recibió al menos 118 puñaladas, mientras que la niña fue agredida en 72 ocasiones. Posteriormente, cuando la madre del menor llegó a la vivienda, también fue atacada. A pesar de presentar heridas en el rostro y el pecho, según informó Semana.

Lee También

Testimonio del asesinato de oficial del Ejército a manos de su hijo

Durante las audiencias judiciales, el adolescente aceptó los cargos por homicidio agravado. Por orden de un juez de menores, fue enviado de manera preventiva a un centro especializado de internamiento, conforme a la normativa vigente del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

Sin embargo, en su última edición, la citada revista recogió el escalofriante testimonio del menor de edad y dio a conocer algunos detalles desconocidos del episodio que conmocionó al país.

“Encontré a mi papá tirado en el piso, el cuchillo estaba en la cama, ahí cogí el cuchillo y le empecé a pegar más puñaladas… No sentía que el cuchillo entrara, como el roce, no sentía nada”, indicó el joven de acuerdo con Semana.

En seguida, producto del ruido, se despertó su hermana de tan solo 7 años y, según él, le pidió que parara, en medio de gritos y llanto, por lo que en su impulso decidió atacarla.

“Ella estaba ahí acostada y se levanta a llorar, a decirme que pare, que qué estaba haciendo, ahí yo me descontrolo y voy donde ella y le pegué una puñalada en el pecho, de ahí ella se cae al piso. Ahí pienso que la había embarrado, no sabía qué hacer, yo no la quería matar (llora), yo la vi tumbada en el piso y la apuñalé más de una vez”, confesó el adolescente, señaló el medio.

En ese momento, la madre no se encontraba en la casa y él bajó a la cocina para lavarse las manos ensangrentadas y hasta pensó en pedir ayuda, pero luego llegó la mujer y también la agredió.

En este punto existen dos versiones, una del implicado que asegura que su progenitora llegó borracha a maltratarlo y la versión de la víctima que logró sobrevivir, quien señala que tan pronto lo vio con unos cuchillos, la atacó.

“Abre la puerta de la casa, creo que estaba pendiente de mi llegada, me tomó de la chaqueta, del cuello con sus manos, me dijo ‘perra hijueputa’ (sic) y me pegó con el cuchillo que tenía en la mano izquierda, me pegó en el pecho… Me empezó a jalar duro del mi brazo izquierdo, tratando de meterme a la cocina, me dijo ‘cállese y no vaya a gritar”’, indicó la sobreviviente.

Fueron los vigilantes del conjunto los que lograron socorrer a la tercera víctima, quien, según ellos, se encontraba en el suelo y el adolescente tenía los cuchillos en las manos.

¿Qué pasó con la madre del adolescente que mató a su padre y a su hermana en Bogotá?

Según el medio, la mujer fue vinculada al caso y señalada de inducir al menor, pero luego de un año, el fiscal del caso solicitó la precaución al no encontrar pruebas concluyentes de ello.

Pese a la confesión, las autoridades aún no han logrado explicar del todo los motivos que tuvo el joven y los exámenes psicológicos apuntarían a la influencia de series de televisión.

Por su parte, la abuela del confeso asesino recordó que el padre “Sintió que por detrás le respiraban como un toro, duro, como con rabia… el niño le gritó: ‘Te odio, te odio, no quiero volverte a ver nunca más'”, replicó la revista.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.