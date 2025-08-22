El 21 de agosto de 2025, la tranquilidad de Cali fue sacudida por un brutal ataque terrorista con un camión bomba en la base aérea Marco Fidel Suárez. El terrible hecho dejó, hasta el momento, siete víctimas mortales y 72 personas heridas, entre ellas una mujer en estado gestante y un taxista. Ante la conmoción producida, el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de presidir un consejo de seguridad en el aeropuerto Bonilla Aragón. En esa convocatoria se resolvió activar una estrategia conjunta de inteligencia y judicial para capturar a los responsables.

El principal sospechoso de este atentado es un elemento del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, conocido como Iván Jacobo Idrobo Arredondo o ‘alias Marlon’, quien también es señalado como responsable del secuestro del niño Lyan Hortúa. Este personaje tiene una trayectoria criminal que supera los 15 años, durante los cuales ha escalado en la estructura de las Farc hasta convertirse en uno de los lugartenientes de ‘Iván Mordisco’, según ha informado El Tiempo.

Según fuentes de inteligencia locales, alias ‘Marlon’ controla las rutas de narcotráfico en la zona del cañón del Micay y ha instaurado un régimen de terror en la región, a través de la extorsión a empresarios y hacendados en Jamundí y las áreas aledañas a Cali, de acuerdo con el impreso.

Además, la actual administración busca catalogar a su organización como un grupo terrorista en pleno derecho, junto la ‘Segunda Marquetalia’ y el ‘Clan del Golfo’. Lo significativo de esto último es que uno de estos grupos actualmente está en procesos exploratorios para iniciar diálogos de paz en la capital de Qatar, Doha, según el citado medio.

.Este lamentable suceso no es un hecho aislado, ya que alias ‘Marlon’ es el presunto autor intelectual de varios ataques contra la estación de policía en Mondomo, Cauca, y de órdenes de secuestro de nueve trabajadores de la gobernación del Cauca, de acuerdo con el citado diario.

El presidente Petro y la cúpula militar se han movilizado rápidamente hacia la ciudad de Cali para coordinar la respuesta del estado frente a estos actos de terror. Sin embargo, hechos como este refuerzan la idea de que el suroccidente de Colombia sigue siendo un territorio en conflicto, donde persisten la violencia y el crimen organizado, según el periódico.

Aunque el Gobierno Nacional ha logrado firmar acuerdos de paz con algunos grupos, estos actos de violencia demuestran que aún queda un largo camino por recorrer en la materialización de una paz efectiva. La disidencia de las Farc y otros grupos armados que no se han desmovilizado, representan un reto constante a la seguridad y tranquilidad de los habitantes, y su presencia sigue siendo un lastre para el pleno desarrollo socioeconómico de la nación, de acuerdo con el informe periodístico.

