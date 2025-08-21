Este 21 de agosto, la calma del municipio de Amalfi, Antioquia, se vio truncada por un despiadado ataque de drones explosivos que derribó un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia.

La tragedia cobró la vida de al menos 12 policías y dejó a varios heridos. Este atentado fue atribuido a las disidencias de las Farc. Aunque también se mencionó inicialmente al ‘Clan del Golfo’, un grupo criminal que disputa el control de la región.

Aparece video de presuntos terroristas celebrando el ataque a helicóptero

En redes sociales circulan audios y videos en los que los terroristas celebran el momento en que la aeronave cae en medio de una columna de humo que se ve desde lejos. “Coronamos, coronamos”, se escucha en la grabación.

El helicóptero atacado transportaba personal dedicado a la erradicación manual de cultivos ilícitos de coca. El presidente Gustavo Petro confirmó las muertes y atribuyó el ataque al llamado frente 36 del estado mayor central (EMC), una facción de las disidencias de las FARC.

Por su parte, el ministro de Defensa, en un informe inicial, señaló que el Clan del Golfo era el responsable, aunque, finalmente, la versión que prevaleció indica a las disidencias de las FARC como los perpetradores.

