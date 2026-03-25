Una noticia inesperada sacudió a los seguidores de Millonarios este martes 24 de marzo, luego de que el equipo confirmara oficialmente la grave lesión de su defensor Sergio Mosquera, quien deberá alejarse de las canchas por varios meses, convirtiéndose en una baja sensible para lo que resta del semestre.

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A través de un comunicado, el equipo ‘Embajador’ entregó detalles del estado físico del jugador, luego de los exámenes médico hechos tras su más reciente aparición en la Liga BetPlay.

“Millonarios FC informa que después de los exámenes diagnósticos realizados al jugador, Sergio Mosquera, se determinó que sufrió una ruptura del tendón del pectoral mayor. Luego de los conceptos de los especialistas se le realizó intervención quirúrgica para su reparación. El jugador ya se encuentra en proceso de recuperación. Incapacidad según evolución”, indicó el club.

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La lesión del defensor se produjo en el compromiso más reciente frente a Atlético Nacional, en el que los azules se impusieron con contundencia 3-0 por la jornada 12 del campeonato. Mosquera apenas pudo disputar 26 minutos antes de tener que abandonar el terreno de juego, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico y la afición.

Aunque en ese momento no se conocía la gravedad del problema físico, el parte médico oficial confirmó los peores temores: se trata de una lesión compleja que requirió cirugía y que demandará un largo proceso de recuperación.

De acuerdo con ‘El Vbar Caracol’, el tiempo estimado de incapacidad para Mosquera sería de aproximadamente tres meses. Esto significa que el jugador se perderá todo lo que resta del semestre, incluyendo los partidos decisivos de la Liga BetPlay y la fase de grupos de la Copa Sudamericana, competiciones en las que Millonarios tenía grandes expectativas.

La ausencia de Mosquera representa un golpe duro para el esquema del equipo capitalino, no solo por su experiencia, sino por la solidez que venía aportando en la línea defensiva.

Su salida obliga al cuerpo técnico a replantear alternativas en una zona clave del campo, justo en el momento en que el calendario comienza a apretarse.

Además, la baja llega en un contexto en el que Millonarios busca consolidarse como protagonista del torneo local y avanzar con firmeza en el plano internacional. Perder a un jugador de su perfil limita las variantes defensivas y aumenta la presión sobre el resto de la plantilla.

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