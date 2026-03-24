La muerte de Santiago Castrillón, joven futbolista de Millonarios FC, sigue provocando dudas mientras se esperan los resultados oficiales de las autoridades. El caso tomó relevancia luego de que se conociera un video en el que se observa el momento en que el jugador de 18 años se desploma durante un partido del Torneo Nacional Sub-20 frente a Independiente Santa Fe.

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En las imágenes se aprecia cómo el mediocampista controla el balón con el pecho y, sin un contacto violento, cae repentinamente al suelo, lo que provocó una reacción inmediata de compañeros y cuerpo técnico para auxiliarlo. Tras lo ocurrido, fue trasladado a la Clínica La Colina y posteriormente a la Fundación Cardioinfantil, donde permaneció en cuidados intensivos, pero falleció horas después.

Mientras Medicina Legal y la Fiscalía avanzan en la investigación, la familia del jugador ha compartido detalles sobre lo sucedido. Según su padrastro, Luis Camarón, el impacto del balón en el pecho habría provocado una falla cardíaca repentina que derivó en falta de oxigenación cerebral, lo que finalmente causó su muerte.

(Vea también: “Descansa en paz, amigo”: desgarrador mensaje de Falcao por la muerte de Santiago Castrillón)

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Médica explicó qué le pudo pasar a Santiago Castrillón

Catalina Blanco, especialista en medicina del deporte, explicó las posibles causas detrás de la muerte del joven futbolista de Millonarios, señalando que, al tratarse de un deportista menor de 35 años, existen varias hipótesis médicas que deben ser analizadas con cuidado mientras se conoce el dictamen oficial. Sin embargo, enfatizó en que hay que esperar el dictamen oficial.

Entre las principales posibilidades, la doctora mencionó alteraciones cardíacas tanto eléctricas como estructurales. En ese grupo se incluyen condiciones como la miocardiopatía hipertrófica, problemas en las arterias coronarias o una miocardiopatía arritmogénica, enfermedades que pueden pasar desapercibidas y manifestarse de forma súbita durante la actividad física.

Sin embargo, también planteó la opción de una conmoción cardíaca, un evento poco frecuente pero grave que ocurre tras un golpe directo en el pecho en un momento específico del ciclo del corazón. Este tipo de impacto puede desencadenar una arritmia maligna que lleva a un colapso inmediato en el deportista, incluso sin antecedentes previos.

“Por lo sucedido dentro del campo de juego podemos plantear la posibilidad de una conmoción cardiaca, que ocurre por un golpe directo, perpendicular, en un momento muy específico del ciclo cardiaco, que son eventos que no son predecibles y que pueden llevar a una arritmia maligna durante el desenlace”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.

La especialista hizo un llamado a reforzar los controles médicos en el deporte, insistiendo en la importancia de evaluaciones precompetitivas completas. Estas deben incluir exámenes físicos, revisión de antecedentes familiares y pruebas como electrocardiogramas o ecocardiogramas, con el fin de detectar a tiempo posibles riesgos y prevenir tragedias durante la práctica deportiva.

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