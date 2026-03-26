El escándalo que sacude las huestes de Atlético Nacional ha tomado un nuevo e inquietante rumbo. Tras conocerse la denuncia por presunta violencia sexual contra el futbolista Nicolás Rodríguez, han salido a la luz detalles escabrosos contenidos en el reporte de Medicina Legal y la Fiscalía, que darían cuenta de una noche de excesos que terminó en un presunto abuso en Rionegro, Antioquia.

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Según el relato de la víctima, una joven de 19 años cuya identidad se mantiene bajo reserva, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 15 de marzo. La joven manifestó que, tras conocer al jugador y a un grupo de amigos en una discoteca, se trasladaron a un apartamento para continuar la fiesta. Sin embargo, lo que parecía una reunión social se convirtió en una pesadilla.

En el informe forense, la denunciante relató que se quedó dormida de manera repentina, algo que le resultó sospechoso ya que, según ella, nunca pierde el conocimiento por el alcohol. “Me despierta Nicolás y me lleva a un cuarto a acostarme con él”, dice el documento. La joven asegura que, pese a insistirle reiteradamente que no quería nada con él, el deportista habría abusado de ella. El momento más confuso y traumático ocurrió cuando, al abrir los ojos, se percató de que quien estaba con ella no era el futbolista, sino un primo de este identificado como Cristian.

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“El cuerpo no me respondía. Como pude, me corrí… cuando reaccioné, estaba llorando en la portería de la unidad”, confesó la joven ante las autoridades. El dictamen médico del Hospital Manuel Uribe Ángel coincide con la sintomatología de una persona puesta en incapacidad de resistir, lo que sugiere el posible uso de sustancias para doblegar su voluntad.

La Fiscalía tiene en su poder conversaciones de WhatsApp que serían claves. En ellas, se evidencia que antes del presunto ataque, Rodríguez le habría propuesto una relación sexual grupal, a lo que ella respondió tajantemente: “Conmigo no, a mí déjenme quieta”. Tras el incidente, los mensajes muestran al jugador intentando contactarla insistentemente, mientras ella le exigía que no la buscara nunca más.

Incluso, aparece un tercer implicado identificado como Juan, quien habría intentado mediar para evitar que la situación escalara a los estrados judiciales. “El otro me dijo que arregláramos… que pasaron cosas sin mi consentimiento”, detalló la víctima.

Por su parte, Luis Felipe Henríquez, abogado de Nicolás Rodríguez, rechazó enfáticamente las acusaciones, asegurando que no se ajustan a la realidad y que el jugador ha tenido una conducta ejemplar. La defensa pidió respetar la presunción de inocencia mientras recaudan pruebas para desvirtuar la denuncia. Francisco Bernate, representante de la víctima, espera que la justicia actúe con celeridad para proteger a la joven y castigar a los responsables.

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