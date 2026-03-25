El entorno de Atlético Nacional se encuentra sacudido por una grave denuncia judicial. Nicolás Rodríguez, mediocampista de 21 años, fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Los hechos, que habrían ocurrido la madrugada del 15 de marzo en Rionegro (Antioquia), han llevado al club paisa a tomar la decisión radical de apartar al jugador del plantel profesional.

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El Tiempo conoció parte del acervo probatorio, que incluye conversaciones de WhatsApp entre Rodríguez y la víctima. Según los registros, a las 4:38 a. m. del domingo, el futbolista le propuso un encuentro sexual grupal: “Nosotros 2 con usted… Cristian y yo. Con usted”, a lo que la mujer respondió con un rotundo “no, yo no soy de eso”.

Sin embargo, tras un periodo de silencio, la comunicación se reanudó a las 6:01 a. m. con reclamos de la denunciante. Ante la pregunta del jugador sobre por qué se había ido así, ella respondió: “No me hable. Ninguno. Nunca más”. Rodríguez insistió asegurando que “nadie la obligó a nada”, a lo que ella contestó con indignación: “Malditos mk. Uds saben [qué hicieron]”.

La investigación también analiza mensajes de Instagram de un amigo del futbolista, identificado como ‘Juancho’ (@zarco0104), quien intentó contactar a la joven para “subsanar las cosas” y evitar que el tema “escalara a mayores”. En esos mensajes, la víctima relata que estaba inconsciente y que, aunque recordaba fragmentos, no había dado su consentimiento.

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“Yo ya estaba muy tomada… no sé en qué momento el otro estaba encima de mí”, explicó la mujer desde el hospital, donde se realizaba las pruebas forenses. Ante los intentos de ‘Juancho’ por exculpar a Rodríguez diciendo que él se había salido de la habitación, la denunciante fue tajante: “Prefirió salirse después de que ya habían pasado cosas y él sabía que ese otro iba a entrar. Yo lo sé”.

Ante la gravedad de las pruebas y la apertura formal de la investigación el pasado 19 de marzo, Atlético Nacional emitió un comunicado rechazando cualquier conducta que atente contra la dignidad humana. El club canceló el viaje de Rodríguez a un amistoso en California y activó sus protocolos internos.

Nicolás Rodríguez, cuya ficha pertenece al Orlando City de la MLS, permanece vinculado al proceso mientras la Fiscalía analiza cámaras de seguridad y los resultados de Medicina Legal para determinar la responsabilidad de los implicados en este triple ataque a la integridad de la denunciante.

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