Nicolás Rodríguez inició como profesional en Fortaleza CEIF, luego de pasar por sus divisiones menores. Su estreno se produjo en octubre de 2021, en un compromiso del Torneo de Ascenso frente a Boyacá Chicó, en el que sumó sus primeros minutos bajo la dirección técnica de Nelson Flórez.

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Durante 2023 tuvo un papel determinante, no solo por su regularidad en cancha, sino también por su aporte ofensivo, incluyendo su primer gol como profesional frente a Cortuluá F. C.. Ese año, además, hizo parte del grupo que logró el ascenso, destacándose por su rendimiento a lo largo del torneo.

Su buen nivel le abrió las puertas del fútbol internacional y en 2025 fue anunciado como nuevo jugador de Orlando City S. C., equipo que en ese momento era dirigido por Óscar Pareja. A inicios de 2026, Rodríguez fue anunciado como refuerzo de Atlético Nacional, llegó a préstamo con opción de compra por un año.

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Detalles de la denuncia contra Nicolás Rodríguez: dictamen de Medicina Legal

Según conoció El Tiempo, una joven de 19 años entregó su testimonio ante Medicina Legal y la Fiscalía, en el que relata lo ocurrido durante la madrugada del 15 de marzo en un inmueble ubicado en Rionegro.

De acuerdo con el informe forense, la víctima fue atendida el 17 de marzo en Medellín, donde narró que había llegado al lugar junto a varias personas que había conocido un día antes. Entre los presentes, según su versión, estaban Nicolás Rodríguez, otro hombre identificado como Cristian y dos personas más. En el apartamento, el grupo compartía bebidas alcohólicas antes de que ocurrieran los hechos denunciados.

La joven indicó que en medio de la reunión perdió el conocimiento sin saber exactamente cómo sucedió. Posteriormente, asegura que fue llevada a una habitación por uno de los hombres, quien habría iniciado acercamientos pese a que ella manifestó su negativa. Según su relato, en ese momento no tenía plena capacidad de reacción.

En su declaración también afirmó que, al recobrar parcialmente la conciencia, notó la presencia de otra persona distinta, lo que le generó confusión y temor. La víctima explicó que logró apartarse como pudo y, tras recuperar algo de lucidez, terminó fuera del lugar en estado de angustia, sin recordar con claridad cómo salió del edificio.

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El documento pericial recoge además que la joven decidió acudir a un centro médico y posteriormente interponer la denuncia formal, al considerar que su estado no correspondía a experiencias previas en las que había consumido licor.

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